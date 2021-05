Parížskemu Louvru bude prvýkrát v dejinách šéfovať žena

Paríž 26. mája (TASR) - Svetoznáme parížske múzeum umenia Louvre bude prvýkrát v jeho 200-ročných dejinách viesť žena. Francúzska vláda totiž v stredu do čela tejto turistami vyhľadávanej ustanovizne vymenovala historičku umenia Laurence des Cars.



Des Cars momentálne vedie parížske Musée d'Orsay, ktoré je venované umeniu 19. storočia, pričom aj tam je prvou ženou na riaditeľskej pozícii.



K jej najmarkantnejším krokom patrí snaha zvyšovať počet mladých návštevníkov múzeí a poskytovať v nich umeniu i ľuďom viac fyzického priestoru.



Počas štyroch rokov pôsobenia v Musée d'Orsay sa táto 54-ročná historička umenia angažovala aj v niektorých kontroverzných oblastiach – okrem iného sa vyslovila aj v prospech reštitúcií vystavovaných diel, ktoré boli svojho času ich majiteľom ukradnuté nacistami.



"Veľké múzeum musí čeliť histórii – vrátane spätného pohľadu na históriu našich vlastných inštitúcií," uviedla v reakcii na to v aprílovom rozhovore pre agentúru AFP.



V tejto súvislosti AFP pripomenula, že Laurence des Cars sa zaslúžila o rozhodnutie francúzskej vlády, podľa ktorého Musée d'Orsay vrátilo dedičom predchádzajúcej majiteľky Nory Stiasnej obraz Gustava Klimta Ružové kríky pod stromami. Nacisti jej ho ukradli vo Viedni v roku 1938.



Pod vedením Des Cars sa v Musée d'Orsay v roku 2019 konala výstava, ktorá reflektovala rasové a spoločenské problémy prostredníctvom zobrazenia postáv ľudí tmavej pleti vo vizuálnom umení.



Des Cars, ktorá pochádza z rodiny spisovateľov a novinárov, sa v septembri stane nástupkyňou Jeana-Luca Martineza, súčasného šéfa Louvru, ktorý sa zaslúžil o to, aby bolo múzeum prístupnejšie a menej elitárske.



Za Martinezovej éry Louvre zaznamenal rekord v počte návštevníkov – bolo to v roku 2019, keď si expozície tohto parížskeho múzea prezrelo viac ako desať miliónov ľudí. V ďalšom roku bola prevádzka Louvru pre pandémiu choroby COVID-19 výrazne obmedzená .



Louvre je známy predovšetkým ako domov obrazu Leonarda da Vinciho Mona Lisa. Je najväčším múzeom umenia na svete. Otvorené bolo v roku 1793 po francúzskej revolúcii, pričom malo v zbierkach o niečo viac ako 500 obrazov. Teraz Louvre vlastní státisíce umeleckých diel, pričom v expozíciách je vystavených necelých desať percent z ich celkového počtu.