Parížsku stanicu Gare de l'Est zablokovala sabotáž

Paríž 24. januára (TASR) - Na parížskej železničnej stanici Gare de l'Est sa po poruche signalizácie v utorok úplne zastavila prevádzka. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Počas rannej špičky krátko pred 8.30 h vypukol na signalizačnom bode požiar. Najprv bol považovaný za nehodu, neskôr sa ukázalo, že ide o podpaľačstvo.



"Podľa prvých zistení môžeme povedať, že išlo o úmyselne založený požiar elektrických káblov," uviedla hovorkyňa Francúzskej národnej železničnej spoločnosti (SNCF).



Doprava na stanici bola zrušená na celý utorok, hoci predtým sa očakávalo, že služby by sa mohli obnoviť okolo 10.00 h.



Podľa elektronickej tabule odjazdov na stanici boli zrušené alebo meškali rýchlovlaky TGV do miest Nancy, Colmar a Reims, aj do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom.



Gare de l'Est (Východná stanica) je rušná prímestská hlavová stanica a východiskový bod pre diaľkové vlaky do východnej časti Francúzska, Nemecka a Luxemburska. Podľa údajov SNCF ju v roku 2019 využilo zhruba 49 miliónov ľudí.