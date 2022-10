Parížsky chrám Sacré-Coeur získal štatút chránenej pamiatky

Paríž 14. októbra (TASR) - Bazilika najsvätejšieho Ježišovho srdca (Sacré-Coeur) nachádzajúca sa na kopci Montmartre v Paríži bude napokon zaradená medzi chránené historické pamiatky, čím sa ukončí dlhý spor zakorenený v krvavej revolučnej histórii francúzskej metropoly. TASR správu prevzala zo štvrtkového servisu tlačovej agentúry AFP.



Túto baziliku ročne navštívi 11 miliónov ľudí. Príslušné úrady sa jej až doteraz zdráhali poskytnúť dodatočné finančné prostriedky a ochranu, ktoré sú so štatútom chránenej historickej pamiatky spojené.



Bazilika bola totiž "zámerným" symbolom, ktorý dali postaviť konzervatívci na pamiatku brutálneho potlačenia proticirkevných revolucionárov po povstaní Komúny v roku 1871.



"Táto budova je už od začiatku spájaná s veľmi rozdeľujúcim politickým krídlom - ultrakatolíkmi. Bol to spôsob, ako potlačiť štvrť považovanú za povstaleckú, ale aj vymazať spomienky na Komúnu z roku 1871 a všetky revolúcie od roku 1789," uviedol Eric Fournier, historik zo Sorbonnskej univerzity.



Výstavba chrámu trvala od roku 1875 do roku 1923 a zostala zdrojom rozhorčenia ľavice - až do hlasovania o jeho štatúte, ktoré sa konalo tento týždeň na zasadnutí Parížskej rady.



Zástupca komunistov Raphaelle Primet označil Sacré-Coeur za "odpornú náboženskú stavbu postavenú na telách približne 30.000 ľudí" a "urážku pamiatky komunardov".



Fournier - napriek tomu, že je z ľavicového spektra - však vyhlásil, že tento argument už nie je relevantný, "keď vidíme, aký známy sa tento pamätník stal v priebehu rokov".



Nový štatút sa vzťahuje aj na susedné Námestie Louise Michelovej. Štát bude odteraz hradiť 40 percent nákladov na údržbu týchto pamiatok.



Už teraz sa plánuje zlepšenie bezbariérového prístupu a renovácia chrámového organu, pričom sa pripravuje i dlhodobý projekt sprístupnenia krypty pre návštevníkov.



Miestni predstavitelia podľa AFP dúfajú, že sa im neskôr podarí dosiahnuť aj udelenie štatútu lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO pre celý Montmartre.