Parížsky Louvre zostal zatvorený pre štrajk svojich zamestnancov
Do Louvru denne zavíta približne 30.000 návštevníkov.
Autor TASR
Paríž 15. decembra (TASR) - Parížske múzeum Louvre zostalo v pondelok zatvorené z dôvodu štrajku svojich zamestnancov. Došlo k nemu necelé dva mesiace po tom, ako boli z tohto múzea ukradnuté klenoty z 19. storočia v hodnote 88 miliónov eur, po ktorých sa doteraz pátra. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Ako na svojom webe informoval denník Le Parisien, asi 400 zamestnanci Louvru sa zišli na valnom zhromaždení, aby hlasovali o výzve odborov na „obnoviteľný štrajk“ na protest proti „stále sa zhoršujúcim pracovným podmienkam“ a klesajúcej spokojnosti návštevníkov múzea, ktoré je jedným z najnavštevovanejších na svete. Štrajk bol jednomyseľne schválený, oznámili neskôr odbory CGT a CFDT.
Vo svojom oznámení o štrajku odbory uviedli, že zamestnanci trpia „stále rastúcou pracovnou záťažou“ a „protirečivými pokynmi“, ktoré im bránia v riadnom vykonávaní svojich povinností.
Medzi požiadavky odborov je prijatie väčšieho počtu stálych zamestnancov, najmä v oblasti bezpečnosti a služieb pre návštevníkov, a zlepšenie pracovných podmienok. Odbory tiež nesúhlasia so 45-percentným zvýšením cien vstupeniek pre turistov z krajín mimo EÚ od polovice januára. Zvýšenie cien vstupného pre časť návštevníkov má pomôcť financovať rekonštrukcie objektu.
Návštevníci, ktorí o 09:00 h čakali na námestí pred ikonickou pyramídou - vchodom do múzea, sa o vzniknutej situácii dozvedeli z oznámenia na informačných tabuliach: „Otvorenie múzea je momentálne odložené. O podrobnostiach možného otvorenia vás budeme čo najskôr informovať.“
Web BFM doplnil, ako sa nedostatočné zdroje financovania prejavujú na stave budovy: v novembri napr. z technických dôvodov museli zatvoriť jednu z výstavných siení a pred dvoma týždňami únik vody poškodil niekoľko stoviek kníh v knižnici v expozícii starovekého Egypta.
V snahe vyhnúť sa zatvoreniu múzea pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa minulý týždeň konali stretnutia na ministerstve kultúry s odbormi vrátane jedného so samotnou ministerkou Rachidou Datiovou. Ministerka sľúbila zvrátiť škrty vo verejnom financovaní Louvru o 5,7 milióna eur plánované v návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2026. V roku 2024 múzeum dostalo štátne dotácie vo výške 98,2 milióna eur.
Po vlámaní a krádeži šperkov, ku ktorej došlo 19. októbra, Louvre čaká aj rozsiahla reorganizácia. Riaditeľka Louvru Laurence des Cars na nej bude musieť niekoľko mesiacov spolupracovať s Philippom Jostom, ktorý je zodpovedný za projekt rekonštrukcie parížskej katedrály Notre-Dame. Datiová minulý piatok Jostovi zverila úlohu „zásadnej reorganizácie múzea“.
