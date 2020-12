Parížsky magistrát dostal pokutu za privysoký počet manažérok

Paríž 15. decembra (TASR) - Parížsky magistrát dostal pokutu 90.000 eur za to, že na vysokých manažérskych pozíciách zamestnával priveľa žien. Parížska primátorka Anne Hidalgová označila rozhodnutie ministerstva pre štátnu službu za absurdné, informovala v utorok agentúra AFP.



Ministerstvo vyrubenie pokuty zdôvodnilo tým, že parížska radnica nerešpektovala zákon o rodovej rovnosti, keď v roku 2018 na riaditeľské posty vymenovala 11 žien a len päť mužov.



"To, čo je na byrokracii krásne, je, že absolútne nerozlišuje, preto si trúfa na čokoľvek," uviedla v utorok na zasadnutí mestského zastupiteľstva Hidalgová.



Avizovala, že chce ísť na ministerstvo pre štátnu službu so všetkými "asistentkami, riaditeľkami, zamestnankyňami" magistrátu, aby ministerke Amélie de Montchalinovej osobne doručili šek na 90.000 eur.



Napriek pokute Hidalgová vyhlásila, že ženy treba odhodlane podporovať, pretože "zaostávanie Francúzska (vo sfére rodovej rovnosti) je stále veľmi veľké, musíme preto zrýchliť tempo a ustanoviť (do manažérskych funkcií) viac žien ako mužov".



"Je paradoxné obviňovať nás za tieto menovania, ktoré umožnili dohnať meškanie, ktoré máme," konštatoval podľa denníka Le Monde Hidalgovej námestník pre ľudské zdroje Antoine Guillou.



Ako uviedol Le Monde, mesto Paríž by už v budúcnosti nemalo byť takto penalizované, pretože zákon prijatý v roku 2019 oslobodzuje od pokuty tých zamestnávateľov, ktorí vymenujú do riadiacich funkcií príliš veľa mužov alebo žien. Podmienkou však je, že tento stav nevedie k všeobecnej nerovnováhe v zastúpení mužov a žien.



Ženy Momentálne zastávajú v parížskom magistráte iba 47 percent vyšších riadiacich funkcií. Zákon však nie je retroaktívny, za jeho "porušenie" z roku 2018 bude radnica musieť zaplatiť len pokutu, dodal Le Monde.