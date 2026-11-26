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Súd potvrdil proces s Depardieuom pre časť obvinení zo znásilnenia
Gérard Depardieu (77) patrí k najznámejším osobnostiam spájaným s hnutím #MeToo vo Francúzsku.
Autor TASR
Paríž 26. novembra (TASR) – Odvolací súd v Paríži vo štvrtok potvrdil, že francúzsky herec Gérard Depardieu sa bude musieť postaviť pred súd pre časť obvinení zo znásilnenia herečky Charlotte Arnouldovej, informoval denník Le Monde.
Vyšetrovacia komora odvolacieho súdu v Paríži vo štvrtok potvrdila rozhodnutie o postavení herca pred súd pre obvinenia zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia Arnouldovej, a to výlučne v súvislosti s udalosťami zo 7. augusta 2018. V prípade druhého údajného útoku z 13. augusta 2018 súd rozhodol o zastavení stíhania.
Herečka tvrdí, že Depardieu ju napadol vo svojom parížskom sídle, kam prišla nacvičovať divadelný text. V tom čase mala 22 rokov a herca poznala od detstva. Podľa jej výpovede ju herec počas návštevy opakovane sexuálne napadol penetráciou prstami.
Po päťročnom vyšetrovaní príslušná sudkyňa dospela k záveru, že herečka bola v danom čase v stave ochromenia, ktorý jej bránil protestovať alebo utiecť. Podľa sudkyne tento stav súvisel s morálnym nátlakom. Zároveň uviedla, že Depardieu sa ani raz nepresvedčil, či mladá žena s jeho konaním výslovne a dobrovoľne súhlasí.
Arnouldovej právnička Carine Durrieu-Dieboltová spochybnila dôvody, ktorými sudkyňa objasnila zastavenie stíhania v súvislosti s druhým údajným útokom. Rozhodnutie o postavení herca pred súd za skutky zo 7. augusta však označila za víťazstvo svojej klientky.
Arnouldová je podľa právničky prvou ženou, ktorá Depardieua obvinila, a stala sa aj priekopníčkou v upozorňovaní na sexuálne násilie vo Francúzsku.
Depardieuov právnik David-Olivier Kaminski označil rozhodnutie súdu za čiastočné víťazstvo svojho klienta. Ďalšia hercova právna zástupkyňa Delphine Meilletová uviedla, že súd síce vypočul ich argumenty, ale jeho rozhodnutie nepovažuje za úplne uspokojivé. Obhajoba zvažuje podanie dovolania na najvyšší súd.
Gérard Depardieu (77) patrí k najznámejším osobnostiam spájaným s hnutím #MeToo vo Francúzsku. V posledných rokoch čelí viacerým obvineniam zo sexuálneho násilia. Francúzska polícia najnovšie vyšetruje aj trestné oznámenie ženy, ktorá tvrdí, že Depardieu a spisovateľ Michel Houellebecq ju v decembri 2018 počas nakrúcania filmu Thalasso skupinovo znásilnili. V snímke obaja stvárňovali fiktívne verzie samých seba. Žena, ktorá v tom čase mala 32 rokov, je herečka a tanečníčka.
AFP pripomenula, že Depardieu sa 13. novembra vzdal odvolania proti rozsudku, ktorým ho v máji 2025 odsúdili na 18-mesačný podmienečný trest odňatia slobody za sexuálne napadnutie dvoch žien počas nakrúcania filmu v roku 2021.
Vyšetrovacia komora odvolacieho súdu v Paríži vo štvrtok potvrdila rozhodnutie o postavení herca pred súd pre obvinenia zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia Arnouldovej, a to výlučne v súvislosti s udalosťami zo 7. augusta 2018. V prípade druhého údajného útoku z 13. augusta 2018 súd rozhodol o zastavení stíhania.
Herečka tvrdí, že Depardieu ju napadol vo svojom parížskom sídle, kam prišla nacvičovať divadelný text. V tom čase mala 22 rokov a herca poznala od detstva. Podľa jej výpovede ju herec počas návštevy opakovane sexuálne napadol penetráciou prstami.
Po päťročnom vyšetrovaní príslušná sudkyňa dospela k záveru, že herečka bola v danom čase v stave ochromenia, ktorý jej bránil protestovať alebo utiecť. Podľa sudkyne tento stav súvisel s morálnym nátlakom. Zároveň uviedla, že Depardieu sa ani raz nepresvedčil, či mladá žena s jeho konaním výslovne a dobrovoľne súhlasí.
Arnouldovej právnička Carine Durrieu-Dieboltová spochybnila dôvody, ktorými sudkyňa objasnila zastavenie stíhania v súvislosti s druhým údajným útokom. Rozhodnutie o postavení herca pred súd za skutky zo 7. augusta však označila za víťazstvo svojej klientky.
Arnouldová je podľa právničky prvou ženou, ktorá Depardieua obvinila, a stala sa aj priekopníčkou v upozorňovaní na sexuálne násilie vo Francúzsku.
Depardieuov právnik David-Olivier Kaminski označil rozhodnutie súdu za čiastočné víťazstvo svojho klienta. Ďalšia hercova právna zástupkyňa Delphine Meilletová uviedla, že súd síce vypočul ich argumenty, ale jeho rozhodnutie nepovažuje za úplne uspokojivé. Obhajoba zvažuje podanie dovolania na najvyšší súd.
Gérard Depardieu (77) patrí k najznámejším osobnostiam spájaným s hnutím #MeToo vo Francúzsku. V posledných rokoch čelí viacerým obvineniam zo sexuálneho násilia. Francúzska polícia najnovšie vyšetruje aj trestné oznámenie ženy, ktorá tvrdí, že Depardieu a spisovateľ Michel Houellebecq ju v decembri 2018 počas nakrúcania filmu Thalasso skupinovo znásilnili. V snímke obaja stvárňovali fiktívne verzie samých seba. Žena, ktorá v tom čase mala 32 rokov, je herečka a tanečníčka.
AFP pripomenula, že Depardieu sa 13. novembra vzdal odvolania proti rozsudku, ktorým ho v máji 2025 odsúdili na 18-mesačný podmienečný trest odňatia slobody za sexuálne napadnutie dvoch žien počas nakrúcania filmu v roku 2021.