Parížsky súd potvrdil trest pre strýka sýrskeho prezidenta

Na archívnej snímke sýrsky prezident Bašár Asad. Foto: TASR/AP

Paríž 9. septembra (TASR) - Parížsky odvolací súd vo štvrtok potvrdil verdikt nad strýkom sýrskeho prezidenta Bašára Asada v kauze sprenevery verejných financií v Sýrii, pranie špinavých peňazí a vybudovanie rozsiahleho portfólia nehnuteľností vo Francúzsku za pomoci nelegálne nadobudnutých financií.Odvolací súd v Paríži vo štvrtok potvrdil vlani vynesený rozsudok, ktorým bol 84-ročný Rifát Asad odsúdený na štyri roky väzenia. Trest však vzhľadom na svoj vysoký vek zrejme nebude musieť absolvovať. Konfiškácia jeho nehnuteľností vo Francúzsku v odhadovanej hodnote 90 miliónov eur však bude pokračovať.Rifát Asad je prezývaný aj Mäsiar z Hamy za svoju údajnú rolu v masakre tisícov ľudí v severosýrskom meste Hamá v roku 1982. Asad vtedy velil jednotkám, ktoré boli vyslané na sever Sýrie, aby tam potlačili povstanie.Vo Francúzsku bol Rifát Asad vyšetrovaný od roku 2014, a to na základe podnetu skupiny Sherpa zameriavajúcej sa na boj proti korupcii.Skupina Sherpa vo svojom vyhlásení označila verdikt parížskeho odvolacieho súdu v Asadovej kauze za "povzbudivý" a vyjadrila nádej, že súdy teraz zintenzívnia boj proti nezákonným finančným prostriedkom uloženým vo Francúzsku.Rifát Asad, mladší brat zosnulého sýrskeho prezidenta Háfiza Asada, ktorý bol otcom úradujúceho prezidenta Bašára Asada, mal byť vo Francúzsku pôvodne súdený za činy spáchané v rokoch 1984 až 2016, vrátane závažných daňových podvodov a sprenevery finančných prostriedkov sýrskeho štátu.Parížsky súd však vlani v júni zamietol obvinenia voči Asadovi za roky 1984-96. Uznal však Asada vinným z organizovaného prania špinavých peňazí spreneverených zo sýrskych verejných zdrojov v rokoch 1996 až 2016. Bol tiež odsúdený za daňové podvody.Asad a jeho rodina vybudovali obrovské portfólio nehnuteľností aj v Španielsku. Ich hodnota sa odhaduje na približne 695 miliónov eur. V roku 2017 im ich však španielske úrady zhabali.Rifáta Asada vyhnali zo Sýrie po pokuse o štátny prevrat v roku 1983, keď chcel zosadiť svojho brata Háfiza. V roku 1998 sa vrátil do Sýrie, ale znova ju musel opustiť po tom, ako mu Háfiz Asad kvôli sporom odobral funkciu viceprezidenta.Rifát Asad žije v exile od 80. rokov, pričom striedavo v Británii, Španielsku a vo Francúzsku, kde vlastní mnoho nehnuteľností - vrátane bytov a palácov na vychytených parížskych bulvároch či zámku v regióne Val-d'Oise.Od svojho príchodu do Európy Rifát Asad vyvolával pozornosť svojím nákladným životným štýlom, ktorý si spolu s ním užívali aj jeho štyri manželky a 16 detí.Agentúra AFP pripomenula, že v roku 1986 bol Rifát Asad vtedajším francúzskym prezidentom Francoisom Mitterrandom vymenovaný za veľkodôstojníka Čestnej légie za zásluhy pre francúzsku diplomaciu na Blízkom východe.