Profesor, ktorý v roku 1980 zaútočil na synagógu, dostal doživotie

Paríž 21. apríla (TASR) - Vysokoškolského profesora pôsobiaceho v Kanade Hassana Diaba odsúdil v piatok francúzsky súd v neprítomnosti na doživotné väzenie za bombový útok pred parížskou synagógou v roku 1980. Pri výbuchu zahynuli štyri osoby a 46 ich utrpelo zranenia. Išlo o prvý teroristický útok proti Židom vo Francúzsku od druhej svetovej vojny. Diab bol jediným stíhaným v prípade, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Francúzsky súd po vynesení verdiktu vydal na Diaba zatykač. Šesťdesiatdeväťročný Diab v súčasnosti žije v kanadskej Ottawe a vinu popiera. Jeho právnici tvrdia, že v čase útoku sa nachádzal v Libanone a vyšetrovatelia si ho s niekým pomýlili. Prokuratúra však nemá pochybnosti, že za útok je zodpovedný práve on.



K atentátu sa neprihlásila žiadna militantná organizácia, polícia však predpokladala, že zaň niesla zodpovednosť odštiepenecká skupina Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny.



Až v roku 1999 prišli francúzske spravodajské služby s obvinením, že desaťkilogramovú bombu, ktorá vybuchla pred synagógou na Rue Copernic, zostrojil práve Diab. Poukázali na podobnosť Diaba s identikitmi z času útoku, pričom ho usvedčoval aj písmoznalecký posudok. Kľúčovým dôkazom však bol jeho pas, ktorý zachytili orgány v Ríme v roku 1981 a nachádzali sa v ňom pečiatky o vstupe a výstupe zo Španielska, kde bol útok údajne zosnovaný.



V roku 2014 vydala Kanada Diaba do Francúzska na žiadosť tamojších orgánov, avšak tie ho nedokázali usvedčiť, a tak ho po štyroch rokoch pustili naspäť do Kanady. Po ďalších troch rokoch však francúzsky súd zrušil predchádzajúci verdikt a nariadil opätovné stíhanie Diaba. Zatykač naňho však vtedy nevydal.