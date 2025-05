Parlament a Rada sa zhodli o postupnom zavádzaní systému vstup/výstup

Brusel 19. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) a Rada EÚ sa v pondelok zhodli na postupnom zavádzaní systému vstup/výstup (EES) na vonkajších hraniciach EÚ. Po uvedení do prevádzky sa v ňom budú zaznamenávať biometrické údaje, ako sú snímky tváre a odtlačky prstov, štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí vstupujú do schengenského priestoru a opúšťajú ho na základe krátkodobých víz. Cieľom je zlepšiť bezpečnosť, urýchliť proces hraničnej kontroly a skrátiť čakacie časy. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy EP.



Systém sa bude zavádzať postupne počas 180 dní. Návrh Európskej komisie bol upravený tak, aby desať percent prechodov bolo v systéme zaznamenaných do 30. dňa a 35 percent do 90. dňa od jeho spustenia.



Systém vstup/výstup nahradí po uvedení do prevádzky fyzické pečiatkovanie pasov. Do záznamov v systéme budú môcť v reálnom čase nahliadnuť ostatné členské štáty schengenského priestoru v súlade so svojimi bezpečnostnými potrebami. Vyvinula ho Agentúra Európskej únie pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA). Implementovaný mal byť už v októbri minulého roka. Nestalo sa tak pre technické problémy.



Europoslancom sa tiež podarilo vyrokovať pohotovostné opatrenia pre prípad problémov pri centrálnom zavádzaní systému a zlepšiť koordináciu medzi centrálnym a národnými plánmi. Dohodlo sa, že postupné zavádzanie by malo zostať dobrovoľné, čo znamená, že krajiny EÚ môžu systém zaviesť aj naraz, ak si to želajú.



„Táto dohoda o systéme vstup/výstup predstavuje dôležitý krok k zvýšeniu bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ a k tomu, aby legitímni cestujúci nemuseli čeliť zbytočným prekážkam. Na novom zákone sme pracovali s maximálnou rýchlosťou a zabezpečili sme realistickejší harmonogram spustenia, aby sa systém mohol zaviesť čo najskôr. Teraz vyzývame zostávajúce členské štáty, aby dokončili svoje prípravy a vydali vyhlásenia o pripravenosti, aby sa zavádzanie mohlo začať naostro,“ uviedla spravodajkyňa EP Assita Kanková (ECR/Belgicko).