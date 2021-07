Parlament Južného Sudánu bude viesť žena

Juba 24. júla (TASR) – Parlament Južného Sudánu, ktorý je najmladším nezávislým štátom sveta, bude viesť žena, Jemma Nunu Kumbaová. Ako v sobotu informovala agentúra AFP, v piatok jej nomináciu oznámil prezident krajiny Salva Kiir.



Kumbaová je generálnou tajomníčkou vládneho Sudánskeho ľudového oslobodzovacieho hnutia (SPLM), ku ktorému sa pridala začiatkom 90. rokov, na začiatku občianskej vojny proti vláde v Chartúme. Neskôr sa zapojila aj do mierových rokovaní medzi SPLM a sudánskou vládou.



Keď Južný Sudán získal v roku 2011 nezávislosť, Kumbaová zastávala niekoľko oficiálnych postov vrátane guvernérky Západného rovníkového štátu ležiaceho na juhozápade tejto krajiny.



V roku 2013 sa Južný Sudán ponoril do občianskej vojny, v ktorej stál Kiir proti Riekovi Macharovi. Do vyhlásenia prímeria v roku 2018 si tento konflikt vyžiadal takmer 400.000 obetí a štyri milióny presídlencov.



Kiir v piatok po zverejnení vyzval Kumbaovú a poslancov zvolených za SPLM, aby sa zamerali na realizáciu mierovej dohody. „Musíte byť vyslancami mieru," apeloval prezident.



Južný Sudán je na ropu bohatá krajina, ktorá je však stále veľmi málo rozvinutá a zle riadená. Napriek mierovej dohode v nej neutíchajú brutálne konflikty - najmä medzi jednotlivými komunitami, ktoré sú často vyvolané krádežami dobytka: len za posledných šesť mesiacov roku 2020 bolo zabitých viac ako 1000 príslušníkov medzi sebou súperiacich komunít.



Okrem politických a ekonomických výziev Južný Sudán momentálne zápasí aj s najhoršou potravinovou krízou od získania svojej nezávislosti - veľkým nedostatkom potravín tam podľa Svetového potravinového programu trpí zhruba 60 percent populácie.