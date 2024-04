Parlament nepodporil vyslovenie nedôvery ministerke cestovného ruchu

Rím 4. apríla (TASR) — Talianskej opozícii v Poslaneckej snemovni sa druhýkrát v priebehu 24 hodín nepodarilo vysloviť nedôveru členovi vlády. Vo funkcii tak po štvrtkovom hlasovaní v dolnej komore parlamentu zostáva aj ministerka cestovného ruchu Daniela Santanchéová z ultrapravicovej strany Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej. Informovala o tom agentúra DPA.



Proti návrhu podanému Hnutím piatich hviezd (M5S) hlasovalo po rozprave 213 poslancov, 121 bolo za a traja sa zdržali.



Šesťdesiatdvaročnú Santanchéovú kritizovala opozícia za vyšetrovanie trestných činov spojených s jej podnikateľskými aktivitami. Ministerka je podozrivá okrem iného z toho, že skrachovaná vydavateľská skupina Visibilia, v ktorej vlastnila podiely až do svojho nástupu do vlády, a jej dcérske spoločnosti, neplatili dodávateľom a prepúšťali pracovníkov bez zaplatenia odstupného.



V ďalšom prípade ju obvinili, že spreneverila viac ako 100.000 eur zo štátneho dôchodkového systému, ktoré skupina Visibilia dostala na výplatu odstupného počas pandémie ochorenia COVID-19. Je tiež vyšetrovaná pre obvinenia z účtovných podvodov a iných nezrovnalostí.



Santanchéová akúkoľvek vinu popiera a vyhlásila, že ak by bola trestne stíhaná, odstúpi z funkcie.



V stredu večer čelil neúspešnému pokusu o vyslovenie nedôvery v Poslaneckej snemovni podpredseda vlády a minister dopravy Matteo Salvini z pravicovo-populistickej strany Liga. Opozícia chcela vysloviť nedôveru Salvinimu za to, že strana Liga podpísala v roku 2017 päťročnú dohodu so stranou Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina. Liga však vo vyhlásení zverejnenom pred hlasovaním zdôraznila, že dohoda prestala existovať po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu. Matteo Richetti z centristickej opozičnej strany Azione (Akcia) v rozprave uviedol, že Liga klame, pretože dohoda obsahuje klauzulu o svojom automatickom predĺžení.