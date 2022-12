Juhoafrický parlament odmietol návrh na impeachment prezidenta

Johannesburg 13. decembra (TASR) - Poslanci parlamentu Juhoafrickej republiky (JAR) zamietli návrh na začatie procesu impeachmentu voči prezidentovi Cyrilovi Ramaphosovi, ktorý čelí podozreniam zo zneužitia právomocí pre nelegálne ukrývanie prostriedkov v cudzej mene. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Návrh na začatie procesu podania ústavnej žaloby, ktorý by mohol viesť k Ramaphosovmu odvolaniu z funkcie, podporilo 148 poslancov, zatiaľ čo 214 ho odmietlo. V 400-člennom Národnom zhromaždení by návrh musel získať podporu dvoch tretín poslancov.



Za prezidenta sa postavili takmer všetci poslanci vládnucej strany Africký národný kongres (ANC), ktorej je Ramaphosa predsedom a ktorá má v parlamente väčšinu kresiel.



Štyria zákonodarcovia ANC však podporili impeachment a viacerí ďalší sa na hlasovaní nezúčastnili.



Návrh na impeachment prezidenta bol podaný v reakcii na správu parlamentného vyšetrovacieho výboru, podľa ktorého Ramaphosa v roku 2020 tajne ukrýval v sedacej súprave na svojom ranči najmenej 580.000 dolárov v hotovosti. Išlo o peniaze, ktorých vlastníctvo prezident oficiálne nepriznal. Celá kauza vyšla najavo, až keď tieto peniaze ktosi odcudzil.



Prezident v tejto súvislosti odmieta podozrenia, že peniaze získal nelegálne. Tvrdí, že ich zarobil predajom byvolov sudánskemu obchodníkovi.



Opozícia ho v tejto súvislosti obvinila zo zneužitia úradného postavenia a porušenia prezidentskej prísahy.



Návrh na impeachment síce neuspel, ale celý škandál podľa pozorovateľov oslabil Ramaphosove šance na získanie druhého prezidentského mandátu. Tento týždeň sa pritom koná zjazd ANC, ktorý bude rozhodovať aj o tom, či Ramaphosa naďalej zostane lídrom strany. Ak by nebol znovuzvolený, nemohol by v roku 2024 opäť kandidovať za prezidenta.



K nespokojencom v rámci ANC, ktorí pri utorkovom hlasovaní podporili návrh na impeachment, sa pridala aj vysokopostavená členka strany aj vlády Nkosazana Dlaminiová-Zumová. Táto politička sa uchádzala o post predsedníčky ANC už v roku 2017, keď ju porazil Ramaphosa.