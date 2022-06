Parlament opakovane schválil návrh zákona o legalizácii eutanázie

Lisabon 9. júna (TASR) - Portugalský parlament vo štvrtok už tretíkrát za uplynulý rok hlasoval za legalizáciu eutanázie a asistovanej samovraždy. Predchádzajúce dve schválené verzie návrhu zákona portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa odmietol podpísať. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Poslanci schválili štyri návrhy zákonov, ktoré by v Portugalsku umožnili eutanáziu a asistovanú samovraždu. Návrh zákona, ktorý predložila vládnuca stredoľavá Socialistická strana (PS), prešiel v pomere hlasov 128 k 88 a piati poslanci sa hlasovania zdržali. Ďalšie tri návrhy zákonov boli z dielne menších stredoľavých strán.



Na to, aby sa legislatívny návrh stal zákonom, je potrebný súhlas hlavy štátu. Prezident Rebelo de Sousa by sa mohol rozhodnúť právnu normu znova vetovať alebo ju ešte raz poslať na posúdenie Ústavnému súdu. Zamietnutie predchádzajúcich dvoch návrhov zákonov bolo z veľkej časti spôsobené nejasnou formuláciou.



Podľa prezidenta bolo potrebné objasniť, či sa navrhovaný zákon bude vzťahovať len na nevyliečiteľné choroby, alebo či by sa mohol rozšíriť aj na smrteľné alebo vážne choroby. Ako si všíma AP, žiadny zo štyroch nových návrhov zákonov však prezidentove konkrétne pripomienky nezohľadňuje.



Eutanázia je zvyčajne definovaná ako usmrtenie na žiadosť pacienta, ktorý trpí nevyliečiteľnou alebo smrteľnou chorobou. Usmrtenie v tomto prípade vykoná lekár.



Asistovaná samovražda je samovražda za pomoci inej osoby, ale hlavný akt závisí od osoby, ktorá ju chce podstúpiť: kým pri eutanázii usmrtenie vykoná lekár, pri asistovanej samovražde usmrtenie realizuje samotný pacient: pomáhajúca osoba napríklad sprostredkuje látku, ktorou dôjde k usmrteniu, ale pacient si ju podá sám.