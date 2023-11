Parlament rokuje o obnove štátneho financovania umelého oplodnenia

Varšava 22. novembra (TASR) - Nový poľský parlament začal v stredu rokovať o obnovení štátneho financovania tzv. mimotelového oplodnenia (in vitro fertilizácia - IVF) ako o svojej vôbec prvej potenciálnej povolebnej legislatíve. Informuje o tom agentúra AP pripomínajúc, že dosluhujúca vláda vedená konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) takéto financovanie zakázala.



Poslanci novej centristickej väčšiny v dolnej komore parlamentu (Sejme) v stredu označili za symbolické, že svoje funkčné obdobie začínajú debatou o zrušení jedného zo zákazov, ktoré zaviedla odchádzajúca pravicová vláda. "Obnovenie financovania IVF je prvým rozhodnutím demokratickej väčšiny," povedala poslankyňa Občianskej platformy (PO) Agnieszka Pomaská.



Poslanci poukázali na to, že na obnovenie štátnej podpory IVF čakajú v Poľsku tisíce bezdetných párov. Financovanie tejto procedúry štátom zaviedla v roku 2013 vtedajšia liberálna vláda vedená lídrom PO Donaldom Tuskom. Nasledovná konzervatívna vláda ho však v roku 2016 zrušila s tým, že takáto procedúra zahŕňa aj ničenie ľudských embryí.



Mnohí poslanci PiS počas stredajšej diskusie v Sejme opustili rokovaciu sálu, aby dali najavo svoju nespokojnosť s novým návrhom. Poradca prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý je tradične spojencom PiS, však podľa AP povedal, že prezident pravdepodobne v tomto prípade nevyužije svoje právo veta a proti obnoveniu štátneho financovania IVF sa nevysloví.



Koalícia poľských proeurópskych a dosiaľ opozičných strán získala v októbrových parlamentných voľbách väčšinu kresiel v Sejme. Nová vláda na čele s Tuskom by mala funkčného obdobia ujať v polovici decembra. Duda však najskôr poveril zostavením kabinetu práve PiS, ktorá získala ako samostatný subjekt vo voľbách celkovo najviac hlasov.