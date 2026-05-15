Piatok 15. máj 2026
Parlament Šalamúnových ostrovov zvolil za premiéra Matthewa Walea

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Honiara 15. mája (TASR) - Poslanci parlamentu Šalamúnových ostrovov zvolili v piatok opozičného lídra Matthewa Walea za premiéra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Líder Demokratickej strany Šalamúnových ostrovov Wale získal v tajnom hlasovaní v 50-člennom parlamente 26 hlasov. Jeho predchodcovi Jeremiahovi Manelemu minulý týždeň parlament vyslovil nedôveru.

Prichádza zmena. Tieto zmeny sú nevyhnutné a môžu byť bolestivé,“ uviedol Wade pred budovou parlamentu s tým, že sa ujíma vlády v ťažkej dobe „vzhľadom na to, čo sa deje vo svete“.

Nie sme imúnni voči týmto geopolitickým udalostiam. Apelujem na mládež našej krajiny, buďte ambiciózni a staňte sa súčasťou rastu, ktorý chceme na Šalamúnových ostrovoch vidieť,“ dodal.
