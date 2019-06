Parlament v Hongkongu zostáva zatvorený, v nedeľu budú ďalšie protesty

Prodemokratická organizácia Občiansky front pre ľudské práva (CHRF) - neoficiálny organizátor protestov - v stredu večer oznámila, že protesty budú trvať, až kým vláda sporný zákon nestiahne.

Hongkong 13. júna (TASR) - Hongkonský parlament zostal vo štvrtok zatvorený po tom, čo o ďalší deň odložili hlasovanie o kontroverznom zákone o extradícii, ktorý by povolil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do krajín, s ktorými Hongkong nemá uzavretú dohodu, vrátane Číny. Informovala o tom agentúra DPA.



Návrh zákona vyvolal v Hongkongu odpor širokého spektra skupín i následné masové protesty, ktoré v stredu prerástli do násilností. Tisíce ľudí sa zhromaždili pred parlamentom a snažili sa zabrániť jeho zasadnutiu, na ktorom sa malo rozhodovať o predmetnom zákone. Protestujúci hádzali do príslušníkov poriadkovej polície rôzne predmety ako napríklad fľaše či tehly. Polícia odpovedala použitím slzotvorného plynu a obuškov. Podľa informácií záchranárov sa v zrážkach medzi políciou a demonštrantmi zranilo 79 ľudí.



Prodemokratická organizácia Občiansky front pre ľudské práva (CHRF) - neoficiálny organizátor protestov - v stredu večer oznámila, že protesty budú trvať, až kým vláda sporný zákon nestiahne.



Na nedeľu avizovali ďalšiu demonštráciu a na pondelok zase štrajk, čím chcú zatlačiť na vládu.



Európska únia vo štvrtok zverejnila stanovisko, v ktorom vyzýva Hongkong, aby rešpektoval práva protestujúcich. EÚ takisto vyhlásila, že zdieľa obavy občanov Hongkongu v súvislosti s navrhovaným zákonom o extradícii a s tým, čo by jeho prijatie pre budúcnosť vlády mesta znamenalo.



Peking, naopak, označil masové protesty v Hongkongu za "výtržnosti" a dodal, že podporuje postoj tamojšej vlády, ktorá sa s touto situáciou vyrovnáva v súlade so zákonmi.



"To, čo sa udialo vo štvrti Admiralty (nachádzajúcej sa v blízkosti vládnych budov), nebolo umierneným zhromaždením, ale išlo o nepokoje," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang.



Návrh kontroverzného zákona podľa kritikov narúša občianske slobody na autonómnom území Hongkongu.