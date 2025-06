Parlament v Iráne schválil zákaz používania služby internetu Starlink

Teherán 29. júna (TASR) - Iránsky parlament odsúhlasil zavedenie zákazu používania satelitného systému Starlink, ktorú prevádzkuje spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska. Informovala o tom v nedeľu iránska agentúra ISNA, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Podľa zákona by mohlo byť porušenie zákona trestané pokutou, bičovaním alebo až dvojročným väzením. Nie je zrejmé, do akej miery sa Starlink v Iráne používa. Náklady na túto službu sú však pravdepodobne pre väčšinu domácností príliš vysoké.



Starlink je jednou z mála služieb, ktorú majú Iránci k dispozícii aj počas štátom nariadených výpadkov internetu. Tie boli časté napríklad počas nedávneho konfliktu s Izraelom.



Parlament okrem zákazu používania Starlinku taktiež schválil návrh na zvýšenie trestov za špionáž. Podľa novely sa „operatívna spolupráca“ so zahraničnými subjektmi bude trestať smrťou. Agentúra DPA uvádza, že opatrenie pravdepodobne predstavuje ďalší pokus iránskeho režimu o zastrašovanie disidentov a kritikov vlády.



Oba návrhy musí pred nadobudnutím platnosti ešte schváliť iránsky dozorný ústavný orgán - Rada strážcov. Jej odobrenie je zväčša len formalitou, pripomína DPA.