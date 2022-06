Parlament v Izraeli schválil návrh zákona o svojom rozpustení

Jeruzalem 28. júna (TASR) - Skupina poslancov izraelského parlamentu schválila v noci na utorok návrh zákona na rozpustenie parlamentu, čím sa sa Izrael posúva k piatym parlamentným voľbám za obdobie štyroch rokov. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP a denníka The Jerusalem Post.



Vládna koalícia premiéra Naftaliho Bennetta a opozícia sa v pondelok dohodli na návrhu, ktorý následne v prvom čítaní schválil aj výbor izraelského parlamentu (Knesetu). Zákon musí byť následne potvrdený aj v ďalších dvoch hlasovaniach.



Po jeho definitívnom schválení prevezme dočasnú vládu minister zahraničných vecí Jair Lapid. Stane sa tak v súlade s dohodou o rozdelení moci, ktorú Lapid a Bennett dosiahli po vlaňajších parlamentných voľbách.



Na základe tohto zákona by bol parlament rozpustený a nové voľby by sa konali 25. októbra alebo 1. novembra.



Bennett, ktorý prevzal vedenie ideologicky rozdelenej aliancie ôsmich strán v júni 2021, minulý týždeň pripustil, že jeho koalícia už nie je udržateľná. Vládna koalícia následne uviedla, že chce urýchlene schváliť zákon, ktorý umožní nové voľby.



Bývalý premiér a súčasný opozičný líder Benjamin Netanjahu a jeho spojenci však vedú rokovania s cieľom vytvoriť novú vládu ešte v rámci súčasného parlamentu, čím by sa predišlo voľbám.