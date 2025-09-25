< sekcia Zahraničie
Parlament v Južnej Kórey zmiernil prísny zákon o tetovaní
Zákon o tetovaní jednokomorové Národné zhromaždenie prijalo hlasmi 195 prítomných poslancov za a nikto nebol proti.
Autor TASR
Soul 25. septembra (TASR) — Juhokórejský parlament vo štvrtok schválil prelomový návrh zákona, podľa ktorého už na tetovanie nebude potrebná lekárska licencia. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Zákon o tetovaní jednokomorové Národné zhromaždenie prijalo hlasmi 195 prítomných poslancov za a nikto nebol proti. Zákon zavádza oficiálny systém udeľovania licencií pre tetovačov a zaradí ich pod štátny dohľad.
V texte návrhu zákona zverejnenom na webovej stránke zhromaždenia sa uvádza, že jeho cieľom je „vyriešiť rozdiel medzi zákonom a realitou a podporiť verejné zdravie a bezpečnosť“ udelením licencií tetovačom, reguláciou rozsahu ich práce a stanovením požadovaných hygienických a bezpečnostných opatrení.
Ak v súčasnosti tetovačov prichytili pri tetovaní ľudí, hrozilo im až päť rokov vo väzení a pokuta 50 miliónov wonov (asi 35.000 eur).
Zákon nadobudne účinnosť po dvojročnom prechodnom období, ktoré sa začne po jeho oficiálnom podpísaní prezidentom I Če-mjongom. Považuje sa to za formalitu, keďže prezident aj ministerstvo zdravotníctva už zákon podporili.
Prijatie zákona prichádza v čase, keď sa v Južnej Kórei mení názor verejnosti na tetovanie a čoraz viac sa vníma ako forma sebavyjadrenia. Tiež miestne hviezdy K-popu a celebrity otvorene ukazujú svoje tetovania.
Súčasné obmedzenia majú pôvod v rozsudku Najvyššieho súdu z roku 1992, ktorý definoval kozmetické tetovanie ako lekársky zákrok s odvolaním sa na zdravotné problémy, ktoré by mohli spôsobiť tetovacie ihly a atrament. Južná Kórea bola v priemyselne vyspelom svete jedinou krajinou s takýmto obmedzením.
Úrady však tieto pravidlá nevymáhali a tetovacie salóny mohli fungovať v pololegalite. V posledných rokoch súdy čoraz častejšie rozhodovali v prospech tetovačov alebo vydávali podmienečné tresty, prípadne pokuty.
Prieskum ministerstva zdravotníctva z roku 2023 ukázal, že drvivá väčšina ľudí s tetovaním si ho nenechala urobiť v nemocniciach. V nemocniciach sa dalo tetovať len 6,8 percenta ľudí s kozmetickým tetovaním (obočie, očné linky, pery a podobne), v prípade bežného tetovania to bolo len 1,4 percenta ľudí.
Zákon o tetovaní jednokomorové Národné zhromaždenie prijalo hlasmi 195 prítomných poslancov za a nikto nebol proti. Zákon zavádza oficiálny systém udeľovania licencií pre tetovačov a zaradí ich pod štátny dohľad.
V texte návrhu zákona zverejnenom na webovej stránke zhromaždenia sa uvádza, že jeho cieľom je „vyriešiť rozdiel medzi zákonom a realitou a podporiť verejné zdravie a bezpečnosť“ udelením licencií tetovačom, reguláciou rozsahu ich práce a stanovením požadovaných hygienických a bezpečnostných opatrení.
Ak v súčasnosti tetovačov prichytili pri tetovaní ľudí, hrozilo im až päť rokov vo väzení a pokuta 50 miliónov wonov (asi 35.000 eur).
Zákon nadobudne účinnosť po dvojročnom prechodnom období, ktoré sa začne po jeho oficiálnom podpísaní prezidentom I Če-mjongom. Považuje sa to za formalitu, keďže prezident aj ministerstvo zdravotníctva už zákon podporili.
Prijatie zákona prichádza v čase, keď sa v Južnej Kórei mení názor verejnosti na tetovanie a čoraz viac sa vníma ako forma sebavyjadrenia. Tiež miestne hviezdy K-popu a celebrity otvorene ukazujú svoje tetovania.
Súčasné obmedzenia majú pôvod v rozsudku Najvyššieho súdu z roku 1992, ktorý definoval kozmetické tetovanie ako lekársky zákrok s odvolaním sa na zdravotné problémy, ktoré by mohli spôsobiť tetovacie ihly a atrament. Južná Kórea bola v priemyselne vyspelom svete jedinou krajinou s takýmto obmedzením.
Úrady však tieto pravidlá nevymáhali a tetovacie salóny mohli fungovať v pololegalite. V posledných rokoch súdy čoraz častejšie rozhodovali v prospech tetovačov alebo vydávali podmienečné tresty, prípadne pokuty.
Prieskum ministerstva zdravotníctva z roku 2023 ukázal, že drvivá väčšina ľudí s tetovaním si ho nenechala urobiť v nemocniciach. V nemocniciach sa dalo tetovať len 6,8 percenta ľudí s kozmetickým tetovaním (obočie, očné linky, pery a podobne), v prípade bežného tetovania to bolo len 1,4 percenta ľudí.