Parlament v Litve schválil vyššie dane s cieľom posilniť obranu

Vilnius 20. júna (TASR) - Litovský parlament vo štvrtok odhlasoval zvýšenie daní s cieľom zvýšiť na budúci rok výdavky na obranu na tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP). TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.



Balík opatrení zahŕňa zvýšenie dane z príjmu právnických osôb i spotrebných daní na alkohol, tabak a palivo. Poslanci parlamentu (Seimas) sa tiež dohodli na založení tzv. obranných fondov. Tie budú zhromažďovať finančné prostriedky na posilnenie obranyschopnosti krajiny a civilnú ochranu.



Litva tento rok na svoju obranu vynakladá 2,7 percenta HDP, na budúci rok by to však vláda chcela posunúť na tri percentá.



Parlament takisto schválil vymenovanie brigádneho generála Raimundasa Vaikšnorasa za nového veliteľa armády. Do tejto funkcie ho nominoval prezident Gitanas Nauséda a jeho päťročné funkčné obdobie sa začína 24. júla.



Litva je členskou krajinou Európskej únie i NATO a má spoločné hranice s Ruskom. Od začiatku invázie na Ukrajinu je dôležitým spojencom Ukrajiny, pripomína AFP. Táto pobaltská krajina plánuje nakúpiť tanky a ďalšie systémy protivzdušnej obrany a na jej území bude pôsobiť brigáda nemeckej armády. Do konca roka 2027 tam má byť umiestnených približne 5000 nemeckých vojakov.