Parlament v Mongolsku vyslovil premiérovi nedôveru, ten rezignoval

Ulanbátar 3. júna (TASR) — Mongolský premiér Luvsannamsraj Ojun-Erdene rezignoval v utorok na svoju funkciu po tom, čo mu parlament vyslovil nedôveru pre obvinenia z korupcie. V úrade však zostane až do vymenovania svojho nástupcu, čo sa musí stať do 30 dní. Informovala o tom agentúra AFP.



Na tajnom hlasovaní sa zúčastnilo približne 82 zákonodarcov, pričom 44 premiéra podporilo, 38 hlasovalo proti. Keďže Ojun-Erdene nezískal požadovaný počet 64 hlasov v 126-miestnom parlamente, rozhodol sa odstúpiť.



Tajné hlasovanie nasledovalo po nedávnych protestoch v hlavnom meste Ulanbátar. Verejné pobúrenie najnovšie vyvolali obvinenia, že rodina premiéra Ojun-Erdeneho si užíva bohatstvo ďaleko presahujúce príjmy štátneho zamestnanca. Ako dôkaz poslúžil príspevok priateľky premiérovho syna na sociálnych sieťach, na ktorom ukazovala honosný narodeninový darček.



Odkedy Ojun-Erdene prevzal moc v roku 2021, Mongolsko kleslo v indexe vnímania korupcie spoločnosti Transparency International. Časté protesty a nepokoje vyvoláva všeobecne rozšírený názor, že z výnosov z ťažby uhlia v krajine profituje bohatá elita.



Nová ekonomická analýza Mongolskej rady pre hospodársky rozvoj varuje, že pád vlády by mohol spôsobiť pokles mongolskej ekonomiky o viac ako 20 percent do šiestich mesiacov a pokles priamych zahraničných investícií o takmer 40 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Podľa rady hrozí v priebehu šiestich mesiacov pokles hrubého národného dôchodku o 22 percent, nárast inflácie o 12,2 percenta v priebehu jedného roka, medziročný nárast nezamestnanosti o 2,5 percenta a devalvácia mongolskej meny tugrik voči americkému doláru o 17,9 percenta do konca roka 2025.



V Mongolsku je od minuloročných volieb pri moci koaličná vláda zložená z troch strán. Premiérova Mongolská ľudová strana z nich však vzišla oslabená. V máji koalíciu opustil druhý najväčší subjekt Demokratická strana; stalo sa tak po tom, čo niektorí jej poslanci podporili výzvy na rezignáciu predsedu vlády.