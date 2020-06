Parlament v Tadžikistane kriminalizoval prenášanie koronavírusu

Dušanbe 10. júna (TASR) - Najvyššie zhromaždenie (parlament) v Tadžikistane schválilo v stredu zákon, ktorý kriminalizuje nedbanlivé prenášanie koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Ľudom, ktorí v Tadžikistane z nedbanlivosti nakazia iného, hrozí trest od dvoch do päť rokov väzenia. Ak infikovaný nakazí viac ľudí, môže stráviť za mrežami až do desať rokov.



V prípade, ak nákazu infikovaný roznáša vedome, sa trest zvýši nad desať rokov väzby.



Parlament takisto schválil nové pokuty za porušenie opatrení. Za pohyb na verejnosti bez rúška alebo nedodržiavanie dvojmetrového odstupu hrozí pokuta do 24 eur.



Tadžikistan dlho odmietal výskyt nákazy v krajine. Vláda neskôr priznala, že eviduje tisíce nakazených.



Táto stredoázijská republika dosiaľ potvrdila 4690 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a 48 úmrtí.