Parlament zrušil veto Mileia pre osoby so zdravotným postihnutím
Ide o prvý prípad od Mileiho nástupu do úradu v decembri 2023, keď sa zákonodarnému zboru v Argentíne podarilo prelomiť prezidentské veto.
Autor TASR
Buenos Aires 5. septembra (TASR) - Argentínsky kongres vo štvrtok prelomil veto prezidenta Javiera Mileia v prípade zákona, ktorý posilňuje ochranu ľudí so zdravotným znevýhodnením a zvyšuje výdavky rozpočtu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Ide o prvý prípad od Mileiho nástupu do úradu v decembri 2023, keď sa zákonodarnému zboru v Argentíne podarilo prelomiť prezidentské veto. Zákon kongres schválil v júli a okrem dávok pre ľudí so zdravotným postihnutím, im zabezpečuje aj dôchodok a obnovil štátnu kvótu pre zamestnávanie, ktorú Mileiho administratíva ignorovala.
Prelomenie veta prichádza v kritickom období pre vládu, ktorá čelí korupčnému škandálu v Národnej agentúre pre osoby so zdravotným postihnutím, do ktorého je údajne zapletená aj prezidentova sestra Karina. O mesiac tiež budú voliči rozhodovať o zložení polovice poslaneckej snemovne a tretine hornej komory vrátane provincie Buenos Aires ovládanej opozíciou.
Stovky ľudí sa zhromaždili pred budovou parlamentu, aby oslávili štvrtkové rozhodnutie.
„Prináša mi to veľkú radosť... aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli žiť tak, ako by mali,“ povedala agentúre AFP 23-ročná hudobná terapeutka pre deti so zdravotným postihnutím Trinidad Freibergová.
Prezident Milei v augustovom rozhovore naznačil, že ak by jeho veto bolo prehlasované, obráti sa na súd, keďže sa snaží odstrániť dlhodobý rozpočtový deficit Argentíny. „Nie sú peniaze,“ vyhlásila jeho vláda v rozhodnutí, ktoré vyvolalo verejné protesty. Podľa úradných odhadov zákon o zdravotnom postihnutí bude stáť 0,22 až 0,42 percenta HDP.
