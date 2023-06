V Brazílii zvolili právnika prezidenta Lulu za sudcu najvyššieho súdu

Brazília 22. júna (TASR) - Cristiano Zanin Martins, dlhoročný právnik brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, bol v stredu zvolený za sudcu najvyššieho súdu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Za hlasovalo 58 z 81 senátorov a 18 bolo proti. Zanina do tejto funkcie nominoval Lula da Silva. Opozícia prezidenta obvinila, že na najvyšší súd dosadzuje svojich prívržencov. Je to už siedma nominácia Lulovej Strany pracujúcich (PT) v 11-člennom senáte najvyššieho súdu, píše agentúra AFP.



Zanin pred hlasovaním čelil viac než osemhodinovému vypočúvaniu a takéto obvinenia odmietol. Uviedol, že sa bude riadiť výlučne ústavou a zákonmi.



Jeho nomináciu odobril aj výbor senátu pre ústavu a spravodlivosť. Miesto na najvyššom súde sa uvoľnilo v apríli, keď do dôchodku odišiel sudca Ricardo Lewandowski.



Zanin (47) zastupoval Lulu od roku 2013 vo viacerých korupčných prípadoch. Lula bol prezidentom Brazílie aj v rokoch 2003-2011. V roku 2018 bol odsúdený za korupciu a pranie špinavých peňazí a strávil 580 dní vo väzení. Jeden zo sudcov najvyššieho súdu v roku 2021 tieto obvinenia zrušil. Lula bol opätovne za prezidenta zvolený vlani v októbri a v januári začal svoje tretie obdobie vo funkcii.