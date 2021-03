Parlamentná schôdza v Číne sa sústredí na Hongkong a ekonomiku

Peking 5. marca (TASR) - Čína má v piatok začať svoje výročné parlamentné zasadnutie so zameraním na dlhodobé ekonomické plánovanie a volebné zmeny v Hongkongu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Viac než 2900 delegátov z celej krajiny sa zíde vo Veľkom sále ľudu. Sedemdňové zhromaždenie vo Veľkej sále ľudu v Pekingu sa začne príhovorom čínskeho premiéra Li Kche-čchianga o pracovných vzťahoch.



Čínska vláda sa musí reformovať na základe päťročného plánu zameraného na ekonomické zmeny ustanovené v uplynulých rokoch, uviedli čelní predstavitelia štátu.



Pozornosť sa venuje aj prebiehajúcej koronakríze.



Čína má v súčasnosti na zaočkovanie svojich 1,3 miliardy obyvateľov k dispozícii štyri vakcíny, pripomína tlačová agentúra AP.



Vakcína od CanSino Biologics je prvou očkovacou látkou vyvinutou v Číne, ktorá sa podáva len v jednej dávke. Rovnako ako vakcína od Sinopharmu potrebuje na uskladnenie teplotu dva až osem stupňov Celzia.



Spoločnosť CanSino Biologics tvrdí, že jej očkovacia látka má 28 dní od podania účinnosť 65,28 percenta. Vakcína od Sinopharmu by mala mať podľa jej dcérskej spoločnosti Wuhan Institute of Biological Products účinnosť 72,51 percenta. Ani jedna zo zmienených spoločností však nezverejnila konečné výsledky klinických štúdií, konkrétne údaje týkajúce sa práve účinnosti a bezpečnosti očkovacej látky.