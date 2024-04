Parlamentné voľby na Maldivách rozhodnú o smerovaní krajiny k Číne

Male 21. apríla (TASR) - Voliči na Maldivách prichádzajú v nedeľu k volebným urnám v parlamentných voľbách. Tie môžu rozhodnúť, či sa tento ostrovný štát v Indickom oceáne bude naďalej približovať Číne a vzďaľovať od svojich dlhoročných väzieb s Indiou. TASR informuje na základe agentúry Reuters.



Peking aj Naí Dillí sa uchádzajú o priazeň Maldív, keďže títo dvaja giganti súperia o vplyv v indicko-pacifickom regióne.



Prezident Mohamed Muizzu, ktorého minulý rok zvolili do funkcie, sa zaviazal ukončiť politiku "India first". Došlo tak k ochladeniu vzťahov s touto krajinou.



Nedeľňajšie hlasovanie nemá vplyv na prezidentskú funkciu. Jeho vládnuca strana však požiadala voličov, aby zvolili väčšinu, ktorá urýchlene splní sľuby z prezidentskej kampane. Opozičné strany kritizujú Muizzuovu vládu v rôznych oblastiach vrátane zahraničnej politiky a hospodárstva.



Viac ako 284.000 ľudí si má zvoliť 93 poslancov parlamentu na nasledujúcich päť rokov. Výsledky volieb sa začnú sčítavať hneď po uzavretí volebných miestností. Zloženie budúceho parlamentu by malo byť známe v nedeľu neskoro večer, píše Reuters.