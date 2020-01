Parlamentné voľby na Novom Zélande sa budú konať 19. septembra

Wellington 28. januára (TASR) - Parlamentné voľby na Novom Zélande sa uskutočnia 19. septembra tohto roku. Oznámila to v utorok novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, informovala agentúra DPA.



Premiérka súčasne vyzvala Novozélanďanov, aby aj ďalej podporili jej vedenie i súčasné smerovanie vlády, ktoré je založené na stabilite, silnej ekonomike a pokroku v plnení dlhodobých výziev, ktoré na Nový Zéland čakajú.



Voľby sa na Novom Zélande konajú každé tri roky, ak nie sú vypísané predčasné voľby.



Tentoraz, ako napísali miestne médiá, budú voliči hlasovať nielen o zložení parlamentu, ale budú rozhodovať aj o tom, či si želajú legalizáciu eutanázie a rekreačného užívania marihuany.



Po posledných parlamentných voľbách - v roku 2017 - sa vlády na Novom Zélande ujala nová koalícia tvorená labouristami, Stranou zelených a protiprisťahovaleckým zoskupením Nový Zéland na prvom mieste (NZF).



Konzervatívna Národná strana Nového Zélandu na čele s dovtedajším premiérom Billom Englishom síce v týchto voľbách zvíťazila nad labouristami, ale v parlamente tesne nezískala absolútnu väčšinu.



Strana NZF ako potenciálny koaličný partner konzervatívcov sa vtedy nakoniec rozhodla spolupracovať s labouristami a zelenými.



Ardernová sa postavila na čelo vládnych labouristov len sedem týždňov pred voľbami v roku 2017 a voličov okamžite oslovila jej "neúprosná pozitivita", pričom ich sympatie sa pretavili do "Jacindamánie" pre jej uvoľnený štýl, energiu a pomerne nízky vek.



Ardernovú by teraz ako premiérku rado videlo 36 percent účastníkov prieskumu verejnej mienky, kým líder Národnej strany Simon Bridges má desať percent sympatizantov.



Podľa prieskumov labouristi nemajú zisk druhého mandátu tak veľmi istý, lebo Národnú stranu by volilo 46 percent respondentov. Takýto zisk by tejto strane umožnil, aby vládla s podporou malej ACT Party, ktorá by mala získať dve percentá hlasov. Ardernovej labouristi majú 39 percent, zatiaľ čo zelení sedem a NZF štyri percentá. Očakáva sa, že do parlamentu sa po prestávke vráti aj politická strana zastupujúca pôvodných obyvateľov Nového Zélandu - Maoriov.