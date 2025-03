Canberra 28. marca (TASR) - Parlamentné voľby v Austrálii sa budú konať 3. mája. Oznámil to v piatok ráno miestneho času austrálsky premiér Anthony Albanese, píše TASR podľa agentúry DPA.



„Moji milí Austrálčania, dnes ráno som navštívil generálnu guvernérku (Sam Mostynovú) a Jej excelencia prijala moje odporúčanie, aby sa voľby konali v sobotu 3. mája 2025,“ povedal Albanese na tlačovej konferencii v Canberre. Generálny guvernér je zástupca britského panovníka v Austrálii, pripomína TASR.



„V ostatných rokoch sa na Austráliu valí mnoho vecí. V neistých časoch nemôžeme rozhodnúť o tom, aké problémy budeme zažívať, no môžeme určiť, ako na ne budeme reagovať,“ dodal Albanese.



Austrálčania vo voľbách rozhodnú o novom zložení Snemovne reprezentantov a zvolia tiež 40 z celkových 76 zákonodarcov Senátu.



Albanese, ktorý je predsedom ľavicovej Austrálskej strany práce (ALP), vedie krajinu od roku 2022. V úrade premiéra vystriedal Scotta Morrisona z pravicovejšie orientovanej Liberálnej strany.



Práve zmienené dve strany, ktoré sú politickými rivalmi, dlhodobo dominujú austrálskej politike, uvádza agentúra AFP. Podľa prieskumov verejnej mienky by mali vo voľbách zohrať pomerne tesný súboj. Viaceré austrálske médiá však na základe sondáží favorizujú skôr v súčasnosti opozičnú koalíciu vedenú Liberálnou stranou 54-ročného Petra Duttona, ktorý lobuje za obmedzenie prisťahovalectva či zrušenie zákazu využívania jadrovej energie.