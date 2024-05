Parlamentné voľby v Británii sa uskutočnia 4. júla, oznámil Sunak

Londýn 22. mája (TASR) - Parlamentné voľby v Británii sa budú konať 4. júla, oznámil v stredu britský premiér Rishi Sunak. Všeobecne sa predpokladá, že jeho konzervatívci v nich po 14 rokoch pri moci prehrajú s opozičnými labouristami. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a stanice Sky News.



Sunak vo vystúpení pred sídlom premiéra na Downing Street 10 ukončil mesiace dohadov o termíne volieb. Oznámil, že ich po stretnutí s kráľom Karolom III. vyhlasuje skôr, ako niektorí pozorovatelia očakávali. Je to podľa britských médií riskantná stratégia vzhľadom na prieskumy nepriaznivé pre jeho Konzervatívnu stranu.



"Teraz nastal pre Britániu moment, aby si zvolila svoju budúcnosť," vyhlásil Sunak v krátkom príhovore po mimoriadnom zasadnutí vlády. Spomenul v ňom úspechy svojho kabinetu a povedal, že sa bude usilovať získať dôveru a hlas každého občana. Britská vláda oznámila, že parlament rozpustia 30. mája.



Labouristi vedú v prieskumoch pred konzervatívcami o asi 20 percent už viac ako rok a pol. Niektorí ich predstavitelia však upozorňujú, že tento náskok nemusia vo voľbách potvrdiť, pretože mnohí voliči sú nerozhodnutí.



Sunak, bývalý investičný bankár a minister financií, sa skorším termínom volieb môže snažiť využiť túto neistotu i dobré správy o britskej ekonomike z posledných dní, analyzuje Reuters. Podľa zákona musel vypísať parlamentné voľby najneskôr 28. januára 2025.



Obe strany už fakticky spustili predvolebnú kampaň a majú jasne definované svoje pozície v oblasti ekonomiky či obrany.



Labouristická strana ešte pred vystúpením Sunaka oznámila, že je pripravená na voľby. Jej líder Keir Starmer minulý týždeň prisľúbil "obnovu Británie" a načrtol prvé kroky, ktoré by labouristi podnikli v prípade volebného víťazstva. V stredu vyhlásil, že júlové hlasovanie bude "šancou na zmenu k lepšiemu".



Ak by labouristi zvíťazili, Británia by mala šesť premiérov za osem rokov – prvýkrát od 30. rokov 19. storočia.