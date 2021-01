Parlamentné voľby v Bulharsku sa uskutočnia 4. apríla

Sofia 14. januára (TASR) - Parlamentné voľby sa v Bulharsku budú konať 4. apríla. Oznámil to vo štvrtok v televíznom príhovore prezident Rumen Radev po tom, ako podpísal príslušný dekrét, informovala agentúra AFP.



Radev je hlasným kritikom dosluhujúcej vlády premiéra Bojka Borisova, preto presadzoval vypísanie volieb už na najskorší možný dátum, teda 28. marca. Po konzultáciách s politickými stranami sa však rozhodol, že parlamentné voľby sa posunú o týždeň, aby bol dostatok času na prípravu opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu SARS-CoV-2.



Bulharsko zažilo vlani v lete masvé protikorupčné protesty. Demonštrantov, ktorí žiadali odstúpenie kabinetu, vtedy podporil aj Radev. Demonštrácie však utíchli v dôsledku pandémie koronavírusu.



Bulharský prezident v príhovore vyzval aj na zmenu zákona, aby mohli hlasovať aj občania, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať v domácej karanténe. Vyslovil sa aj za umožnenie hlasovania poštou pre Bulharov žijúcich v zahraničí.



Trojnásobný premiér Borisov odstúpil z funkcie už dvakrát, vždy krátko pred skončením funkčného obdobia, pripomína agentúra Reuters. V minulosti už naznačil, že chce naďalej zostať aktívny v politike, ambície na premiérsku stoličku však podľa vlastných slov už nemá.



Z najnovšieho prieskumu nezávislej agentúry Alpha Research vyplýva, že parlamentné voľby by v Bulharsku vyhrala premiérova strana GERB so ziskom 24,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by s takmer 22 percentami skončila Bulharská socialistická strana (BSP). Agentúra však upozorňuje, že výsledkom aprílových volieb môže byť roztrieštený parlament, čo značne skomplikuje vytvorenie vládnucej koalície.