Parlamentné voľby v Gruzínsku boli oficiálne vyhlásené na 26. októbra

Tbilisi 27. augusta (TASR) - Parlamentné voľby v Gruzínsku sa uskutočnia 26. októbra. V utorok to oficiálne potvrdila gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá podpísala príslušný dekrét. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, TASS a televízie France 24.



"Na úvod by som pred vami chcela podpísať dekrét o vyhlásení budúcich volieb na 26. októbra," povedala Zurabišviliová na tlačovej konferencii. Prezidentka zároveň vyhlásila voľby aj do Najvyššej rady Adžarskej autonómnej republiky na juhovýchode Gruzínska.



Zurabišviliová v máji uviedla, že nachádzajúce parlamentné voľby budú "akýmsi referendom za alebo proti Európe". Vyjadrila sa tak na margo krokov súčasnej vlády strany Gruzínsky sen, ktorá nedávno presadila kontroverzný zákon o zahraničnom vplyve.



Podľa zákona sa musia gruzínske médiá a mimovládne organizácie, ktoré dostávajú najmenej pätinu svojich finančných prostriedkov zo zahraničia, zaregistrovať ako "organizácie sledujúce záujmy cudzej moci".



V reakcii na prijatie tohto zákona EÚ začiatkom júla Gruzínsku pozastavila prístupový proces a zmrazila mu desiatky miliónov eur finančnej pomoci. Podobne reagovali aj USA, ktoré pozastavili finančnú pomoc a účasť na spoločných vojenských cvičeniach.



Oficiálne vyhlásenie volieb zároveň prichádza týždeň po zásadnom vyhlásení predstaviteľov Gruzínskeho sna, ktorí uviedli, že v prípade dosiahnutia ústavnej väčšiny v novom parlamente majú v úmysle viacero zásadných krokov vrátane zákazu opozičných strán založených väzneným exprezidentom Michailom Saakašvilim.



Na ústavnú väčšinu bude Gruzínsky sen v novom 150-člennom parlamente potrebovať dvojtretinovú väčšinu 101 mandátov. V súčasnosti disponuje 74 poslancami.



Podľa prieskumu agentúry GORBI, ktorý zverejnili v polovici augusta, by Gruzínsky sen pohodlne zvíťazil zo ziskom takmer 60 percent hlasov a 107 mandátov.