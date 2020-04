Parlamentné voľby v J. Kórei sa konajú za prísnych ochranných opatrení

Soul 15. apríla (TASR) - Občania Južnej Kórey začali v stredu ráno miestneho času hlasovať v parlamentných voľbách, ktoré sprevádzajú prísne hygienické opatrenia v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine. Informovala o tom agentúra DPA.



Na parlamentných voľbách sa môže zúčastniť takmer 44 miliónov občanov, ktorí rozhodujú o obsadení 300-členného Národného zhromaždenia. Prvýkrát sa konajú podľa nového systému navrhnutého prezidentom Mun Če-inom.



Možnosť predčasne hlasovať v parlamentných voľbách využilo v piatok a sobotu zhruba 26,7 percenta voličov. Išlo o rekordné množstvo voličov od zavedenia možnosti predčasného hlasovania pred siedmimi rokmi. Vysoká účasť sa pripisuje aj obavám voličov z nákazy, preto sa chceli vyhnúť väčšiemu počtu ľudí v samotný deň volieb.



Volebná kampaň a prípravy na voľby zatienila pandémia koronavírusu, ktorú sa však vďaka účinným opatreniam zavedeným vládou podarilo obmedziť a Južná Kórea je v tomto smere dávaná za globálny vzor.



Hlasovanie sa uskutočňuje za osobitných ochranných opatrení: Voliči sú povinní mať zakrytý nos a ústa a nosiť jednorazové ochranné rukavice. Pred vstupom do volebných miestností im navyše odmerajú telesnú teplotu.



Voľby do Národného zhromaždenia sa považujú za dôležitý test pre prezidenta Mun Če-ina - víťazstvo opozície by totiž mohlo sťažiť prácu vlády v zostávajúcom období. Vo voľbách v apríli 2016 získala ľavicovo-liberálna Demokratická strana (DMP) ktorej členom je aj hlava štátu, 123 z 300 kresiel. Najväčšia opozičná strana, konzervatívna Saenuri, má 122 kresiel. Medzitým sa zlúčila s novou Zjednotenou stranou budúcnosti (MTP).