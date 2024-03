Parlamentné voľby v Kurdistane odložili na jún

Arbíl 3. marca (TASR) - Parlamentné voľby v irackom autonómnom regióne Kurdistan znovu odložili. Podľa nedeľňajšieho vyhlásenia kancelárie tamojšieho prezidenta Nečirvana Barzáního sa budú konať 10. júna. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Parlamentné voľby v Kurdistane odložili už niekoľkokrát pre rozdiely medzi hlavnými politickými stranami - Demokratickou stranou Kurdistanu (KDP) a konkurenčnou Vlasteneckou úniou Kurdistanu (PUK) -, ktoré sa nedokázali dohodnúť na zmenách hraníc volebných obvodov.



Pôvodne sa mali konať ešte v októbri 2022. Odchádzajúci regionálny parlament si však protiústavne predĺžil svoj mandát o ďalší rok a vyhlásil termín volieb na 18. novembra 2023. S týmto dátumom nesúhlasila iracká volebná komisia, pretože o mesiac na to sa mali konať regionálne voľby v celom Iraku.



Vlani v auguste kurdské úrady oznámili, že voľby sa po konzultácii politických strán uskutočnia 25. februára 2024. Iracká volebná komisia potom požiadala o ich odloženie z dôvodu čakania na rozhodnutie súdu o volebnom zákone v Kurdistane.



Kancelária kurdského prezidenta Barzáního v nedeľu oznámila, že podpísal výnos, na základe ktoré bol stanovený termín parlamentných volieb na 10. júna.



Ešte počas februára iracký Najvyšší súd rozhodol, že parlament v Kurdistane by mal mať 100 zákonodarcov namiesto súčasného počtu 111 a na voľby by mala dozerať iracká volebná komisia. KDP je najväčšou stranou v kurdskom parlamente so 45 kreslami, PUK ich má 21.