Parlamentné voľby v Malajzii neurčili jednoznačného premiéra

Kuala Lumpur 20. novembra (TASR) - Malajziu pravdepodobne čaká pokračovanie vnútropolitickej krízy, pretože žiadna so súperiacich koalícií v sobotných parlamentných voľbách nezískala nadpolovičnú väčšinu. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



V nedeľu ráno volebná komisia zverejnila obsadenie 220 kresiel v 222 člennom Dewan Rakyat (federálnom parlamente). Zámer zostaviť vládu už oznámil dlhoročný opozičný líder Anwar Ibrahim aj expremiér Muhyiddin Yassin. Na získanie nadpolovičnej väčšiny 112 kresiel však potrebujú získať podporu iných strán, ktoré však doteraz neidentifikovali.



Anwarova koalícia Pakatan Harapan (Aliancia nádeje) získala 82 kresiel pred Yassinovou Národnou alianciou (Perikatan Nasional) so 73 kreslami. Najhoršiu volebnú porážku v histórii utrpela Barisanská národná aliancia premiéra Ismaila Sabriho Yaakoba, keď získala len 30 kresiel.



Po volebnej reforme hlasoval v Malajzii rekordný počet voličov, ktorí dúfali v ukončenie politickej nestability v období ekonomických problémov. Vnútropolitické konflikty v bývalej najstabilnejšej krajine regiónu viedli od roku 2020 k rezignácii dvoch premiérov.



Sobotňajšie voľby posilnila strana PAS v koalícii Perikatan Nasional, ktorá presadzuje zavedenie islamského práva šaría a potvrdili pokles podpory pre strany, ktoré dominovali Malajzii od získania nezávislosti v roku 1957.



Vytvorenie vlády vyžaduje väčšiu aktivitu malajzijského panovníka, ktorý mal doteraz najmä reprezentatívnu úlohu. Palác už parlamentným stranám určil termín do pondelka 14.00 h (07.00 SEČ), aby mu predložili meno zákonodarcu, o ktorom si myslia, že získa väčšinu.