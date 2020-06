Parlamentné voľby v Mongolsku vyhrala vládna strana

Ulanbátar 25. júna (TASR) - Vládnuca Mongolská ľudová strana (MPP) zostáva pri moci, keďže v stredajších parlamentných voľbách získala v zákonodarnom zbore, veľkom štátnom churale, 62 z celkovo 76 kresiel. Podľa agentúry Reuters o tom v noci na štvrtok informovala mongolská volebná komisia.



MPP vzišla z Mongolskej ľudovej revolučnej strany, ktorá v krajine vládla počas komunistickej éry od roku 1921 do roku 1990.



Opoziční demokrati majú obsadiť 11 kresiel, čo je malé zlepšenie oproti deviatim mandátom, ktoré získali vo voľbách v roku 2016.



Účasť na voľbách bola 73-percentná, aj keď hlasovanie v niektorých volebných miestnostiach bolo prerušené v dôsledku silných búrok.



Predsedom vlády - v poradí 17. od demokratickej revolúcie, ktorá v roku 1990 ukončila v krajine komunistickú vládu - zostane úradujúci premiér Uchnaagijn Chürelsüch.



Mongolsko je parlamentná demokracia, pričom strana s najväčším počtom kresiel je oprávnená vytvoriť vládu a zvoliť predsedu vlády. Zároveň volí aj prezidenta, ktorý môže vetovať zákony.



Podľa prieskumov, ktorý v máji zverejnila mongolská nadácia Sant Maral, mongolskí voliči za najväčšie problémy považovali nezamestnanosť a zvyšujúce sa rozdiely v príjmoch, a to v situácii, keď sa krajina snažila nájsť systém, ako podeliť svoje obrovské minerálne bohatstvo.



Prieskum ukázal aj silnú podporu verejnosti pre kroky vlády v boji proti epidémii vyvolanej koronavírusom nového typu: až 49 percent opýtaných odpovedalo, že to bol najväčší úspech odchádzajúcej vlády.



Mongolsko v snahe zabrániť a zastaviť šírenie koronavírusu uzatvorilo svoje hranice, zatvorilo školy a univerzity a obmedzilo dopravu z hlavného mesta Ulanbátar do ďalších regiónov. Doposiaľ zaznamenalo 215 prípadov nákazy koronavírusom, bez úmrtí.