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Parlamentné voľby v Rusku sa uskutočnia 20. septembra
Rovnako ako predchádzajúce, voľby potrvajú tri dni, pričom 20. september bude posledným dňom prezenčného hlasovania.
Autor TASR
Moskva 16. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnos, ktorým boli voľby do Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, vypísané na 20. september 2026. V utorok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Rovnako ako predchádzajúce, voľby potrvajú tri dni, pričom 20. september bude posledným dňom prezenčného hlasovania. V mnohých regiónoch sa zároveň bude voliť elektronicky.
RFE/RL pripomína, že pôjde o prvé voľby do Štátnej dumy od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Prvýkrát sa budú konať aj na okupovaných územiach, ktoré ruské úrady považujú za súčasť federácie – v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Na anektovanom Krymskom polostrove sa voľby do Dumy v minulosti už konali.
O mandáty sa bude môcť uchádzať 17 politických strán a hnutí, z ktorých 12 je oslobodených od povinnosti zbierať podpisy, keďže sa už dostali do regionálnych zastupiteľstiev.
RFE/RL doplnila, že po ďalšom sprísnení legislatívy sa teraz o hlasy voličov - z dôvodu administratívnych sankcií alebo trestných konaní - nebude môcť uchádzať niekoľko prominentných predstaviteľov liberálnej strany Jabloko a Komunistickej strany Ruskej federácie. Jabloko je zároveň jediným politickým subjektom, ktorý otvorene vystupuje proti vojne na Ukrajine, ale bude sa môcť zúčastniť na voľbách.
Voľby v Rusku sa podľa nezávislých pozorovateľov konajú pod silným administratívnym tlakom a v niektorých regiónoch sú sprevádzané podozreniami z manipulácií, uvádza RFE/RL.
Predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová v pondelok pripustila, že počas septembrových volieb môže v niektorých častiach Ruska opäť dochádzať k výpadkom alebo obmedzeniu mobilného internetu. Obyvateľov vyzvala, aby tieto opatrenia prijali s pochopením, keďže podľa nej súvisia s bezpečnostnými dôvodmi.
Predchádzajúce voľby do Štátnej dumy sa konali v septembri 2021. Vládna strana Jednotné Rusko v nich získala ústavnú väčšinu.
Rovnako ako predchádzajúce, voľby potrvajú tri dni, pričom 20. september bude posledným dňom prezenčného hlasovania. V mnohých regiónoch sa zároveň bude voliť elektronicky.
RFE/RL pripomína, že pôjde o prvé voľby do Štátnej dumy od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Prvýkrát sa budú konať aj na okupovaných územiach, ktoré ruské úrady považujú za súčasť federácie – v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Na anektovanom Krymskom polostrove sa voľby do Dumy v minulosti už konali.
O mandáty sa bude môcť uchádzať 17 politických strán a hnutí, z ktorých 12 je oslobodených od povinnosti zbierať podpisy, keďže sa už dostali do regionálnych zastupiteľstiev.
RFE/RL doplnila, že po ďalšom sprísnení legislatívy sa teraz o hlasy voličov - z dôvodu administratívnych sankcií alebo trestných konaní - nebude môcť uchádzať niekoľko prominentných predstaviteľov liberálnej strany Jabloko a Komunistickej strany Ruskej federácie. Jabloko je zároveň jediným politickým subjektom, ktorý otvorene vystupuje proti vojne na Ukrajine, ale bude sa môcť zúčastniť na voľbách.
Voľby v Rusku sa podľa nezávislých pozorovateľov konajú pod silným administratívnym tlakom a v niektorých regiónoch sú sprevádzané podozreniami z manipulácií, uvádza RFE/RL.
Predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová v pondelok pripustila, že počas septembrových volieb môže v niektorých častiach Ruska opäť dochádzať k výpadkom alebo obmedzeniu mobilného internetu. Obyvateľov vyzvala, aby tieto opatrenia prijali s pochopením, keďže podľa nej súvisia s bezpečnostnými dôvodmi.
Predchádzajúce voľby do Štátnej dumy sa konali v septembri 2021. Vládna strana Jednotné Rusko v nich získala ústavnú väčšinu.