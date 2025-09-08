< sekcia Zahraničie
Parlamentné voľby v Sýrii by sa mali uskutočniť 25. až 27. septembra
Damask 8. septembra (TASR) - Prvé parlamentné voľby v Sýrii od pádu režimu bývalého prezidenta Bašára Asada by sa mali uskutočniť 25. až 27. septembra. Podľa predsedu ústrednej volebnej komisie Muhammada Ahmáda si prebiehajúce zmeny v Sýrii môžu opäť vyžiadať „zmeny v dátumoch“, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Konečné volebné zoznamy budú zverejnené 18. septembra,“ uviedol predseda volebnej komisie s tým, že hlasovanie by malo prebehnúť v nasledujúci týždeň. Ahmád koncom júla informoval sýrske médiá, že voľby by sa mali uskutočniť medzi 15. až 20. septembrom. Dôvod zmeny termínov neuviedol.
Nie je dosiaľ jasné, či sa voľby uskutočnia aj vo väčšinovo drúzskej provincii Suwajdá a provinciách Rakka a Hasaka kontrolovaných kurdskými Sýrskymi demokratickými silami (SDF). Agentúra DPA pripomína, že vzťahy medzi SDF a súčasnou sýrskou vládou sú napäté.
Volebná komisia koncom augusta oznámila, že z bezpečnostných dôvodov v týchto troch provinciách na neurčito pozastavuje možnosť konania volieb. Doplňujúce hlasovania sa tam majú následne uskutočniť podľa bezpečnostnej situácie.
Počet kresiel v parlamente by sa mal v nadchádzajúcich voľbách zvýšiť na 210 a jednu tretinu z nich vymenuje prezident krajiny. Počas vlády prezidenta Asada zastupovalo záujmy približne 23 miliónov Sýrčanov 150 poslancov.
Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara sa stal prezidentom po tom, čo jeho islamistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) viedla koalíciu síl, ktoré v decembri zvrhli dlhoročného prezidenta Asada po takmer 14 rokoch občianskej vojny. Od nástupu k moci si nová sýrska vláda získala regionálnu i medzinárodnú podporu.
