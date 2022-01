Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy bude predsedať senátor Tiny Kox

Paríž 24. januára (TASR) - Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy (PZ RE) bude tento rok predsedať holandský senátor Tiny Kox. Rada Európy to oznámila na svojom oficiálnom konte na sociálnej sieti Twitter.



Koxovu kandidatúru podporilo 164 hlasujúcich. Za jeho jedinú protikandidátku, vedúcu ukrajinskej delegácie v PZ RE, Mariju Mezencevovú, hlasovalo 80 poslancov PZ RE.



Ukrajinská televízia UATV vo svojom spravodajstve uviedla, že Holanďan Kox je známy "svojím proruským postojom".



Poslanci PZ RE okrem toho hlasovali aj o 20 podpredsedsedoch PZ RE. Kým 19 zástupcovia boli zvolení, voľba podpredsedu PZ RE za Ruskú federáciu sa uskutoční v utorok tajným hlasovaním. Ruská delegácia ako kandidáta navrhla Piotra Tolstého.



Zimné zasadnutie PZ RE, ktoré potrvá do 28. januára, sa v pondelok začalo v hybridnom režime v Štrasburgu.



Hlavnými bodmi rokovania PZ RE má byť boj proti rastúcej nenávisti voči sexuálnym menšinám v Európe a o údajnom porušovaní ich práv na južnom Kaukaze. Na programe sú aj diskusie o úlohe médií v čase krízy, o pakte EÚ o migrácii a azyle z hľadiska ľudských práv, o práve detí na vypočutie v demokracii. Hovoriť by sa malo aj o problémoch súvisiacich so zmenou klímy.



Na štvrtok si poslanci PZ RE zaradili do programu rozpravu o opatreniach v oblasti verejného zdravia v čase pandémie a diskusiu o aktuálnych výzvach pre bezpečnosť v Európe a úlohe Rady Európy v tejto súvislosti.



Dňa 27. januára zhromaždenie usporiada osobitné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu.