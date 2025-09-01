< sekcia Zahraničie
Parlamentní lídri nemeckých koaličných strán pricestovali do Kyjeva
Nemeckí politici do Kyjeva cestovali vlakom, keďže ukrajinský vzdušný priestor je uzavretý.
Autor TASR
Kyjev 1. septembra (TASR) - Parlamentní lídri nemeckých koaličných strán v pondelok pricestovali na návštevu Kyjeva. Jens Spahn z kresťanskodemokratického bloku CDU/CSU a Matthias Miersch z poslaneckého klubu sociálnych demokratov (SPD) chcú rokovať o ďalšej podpore Nemecka pre napadnutú krajinu a diplomatickom úsilí na ukončenie vojny. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Spahn novinárom vo vlaku z Poľska do Kyjeva povedal, že návšteva podčiarkuje nielen to, že vláda, ale aj parlament a koaličná väčšina pevne stoja za Ukrajinou. Miersch to nazval „jasným signálom podpory“ a zdôraznil význam spoločného posolstva.
Nemeckí politici do Kyjeva cestovali vlakom, keďže ukrajinský vzdušný priestor je uzavretý. Cestou sa zastavili v poľskom meste Rzeszow a navštívili nemeckých vojakov, ktorí tam obsluhujú dva systémy protivzdušnej obrany Patriot. Slúžia na ochranu miestneho letiska, ktoré je kľúčovým logistickým uzlom pre dodávky západnej vojenskej pomoci pre Ukrajinu.
Cesta má tiež demonštrovať jednotu na domácej politickej scéne po ťažkom začiatku vládnej koalície. Spahn dodal, že návšteva je aj odkazom pre Kremeľ, keďže ruský prezident Vladimir Putin podľa neho chce vojnu a odmieta mier. Zdôraznil, že ak Putin nepristúpi na rokovania, Nemecko je pripravené naďalej vojensky podporovať Ukrajinu.
