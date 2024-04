Parlamentný výbor v Poľsku posúdi návrhy zákonov o interrupciách

Varšava 12. apríla (TASR) - Poľskí zákonodarcovia v piatok hlasovali za poslanie štyroch návrhov zákonov o sprístupnení interrupcií do osobitného parlamentného výboru, aby ich posúdil. Ide o znak spolupráce medzi koaličnými stranami, ktoré majú v tejto otázke rozdielne postoje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Poslanci v prvom čítaní neschválili návrhy na zamietnutie reforiem súčasného zákona o interrupciách, ktorý povoľuje ich podstúpenie len za určitých a prísnych podmienok. Vládna Občianska koalícia (KO) zvíťazila v októbrových voľbách so sľubom, že interrupcie legalizuje.



"Dodržali sme slovo! Parlament bude bude pokračovať vo všetkých návrhoch týkajúcich sa práva na interrupciu," uviedla KO premiéra Donalda Tuska po hlasovaní na sociálnej sieti X.



V Poľsku, majoritne katolíckej krajine, sú práva žien za novej koalície prioritou, píše Reuters. Predošlá nacionalistická vláda strany Právo a spravodlivosť (PiS) totiž v roku 2021 zaviedla takmer úplný zákaz interrupcií.



Návrhy zákonov, ktoré posúdi osobitný výbor parlamentu, majú za cieľ poskytnúť ženám väčšie reprodukčné práva. Ak by ich aj poľský parlament schválil, je podľa agentúry AFP nepravdepodobné, že ich konzervatívny prezident Andrzej Duda, spojenec opozičnej PiS, podpíše.



Tuskova koalícia totiž nemá v parlamente trojpätinovú väčšinu, ktorou by mohla prelomiť prezidentské veto. V prípade patovej situácie je možné, si vládne strany budú musieť počkať až do budúcoročných prezidentských volieb dúfajúc, že Dudu porazí liberálnejší kandidát, dodáva AFP.



Otázka interrupcií však naďalej vyvoláva rozpory medzi tromi stranami vládnej koalície, ktoré predložili až štyri návrhy zákonov. Dva z nich umožňujú ukončenie tehotenstva bez obmedzenia do 12. týždňa. Ďalší z nich predpokladá, že by sa za zákrok neukladal trest.



Štvrtý návrh obnovuje právo na interrupciu v prípade abnormalít plodu, čím sa vracia do situácie pred rozhodnutím poľského Ústavného súdu z roku 2020, ktorý takéto zákroky zakázal.



Na základe súčasného zákona je možné podstúpiť interrupciu len v prípade znásilnenia, incestu alebo ohrozenia zdravia či života ženy.



Podľa prieskumu inštitútu Ipsos 35 percent Poliakov súhlasí s umožnením interrupcie do 12. týždňa tehotenstva, zatiaľ čo 14 percent by ponechalo v platnosti súčasný zákon. Približne 23 percent respondentov chce referendum o uvoľnení zákona o interrupciách. Tento krok však ostro kritizujú organizácie na podporu práv žien.