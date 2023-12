Parlamentný výbor v Turecku schválil žiadosť Švédska o vstup do NATO

Ankara 26. decembra (TASR) - Zahraničný výbor tureckého parlamentu schválil v utorok žiadosť Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO). Severská krajina sa tak priblížila k členstvu v Aliancii. Na zavŕšenie legislatívneho procesu v Turecku je však ešte potrebné, aby jej žiadosť odobril aj tamojší parlament. Kedy by sa tak mohlo stať, zatiaľ nie je známe. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Ankara dlhodobo obviňuje Švédsko z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré považuje za hrozbu pre svoju bezpečnosť. Patria k nim predovšetkým sympatizanti zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a členovia siete, ktorú Ankara obviňuje z neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016. Švédsku žiadosť preto dlho blokovala.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však na júlovom summite NATO stiahol svoje výhrady k členstvu Švédska v Aliancii a v októbri konečne predložil prístupový protokol Švédska tureckému parlamentu. Odvtedy však ratifikačný proces nenapredoval a tamojší jednokomorový 600-členný parlament svoje rokovanie v novembri prerušil bez prijatia záverov.



Erdogan minulý týždeň proces schvaľovania v parlamente, kde má väčšinu mandátov jeho vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP), znova skomplikoval. Uviedol totiž, že ratifikácia švédskej žiadosti o vstup do NATO bude závisieť od toho, či Kongres USA schváli žiadosť Ankary o nákup stíhačiek F-16. Podmienkou je tiež zrušenie zbrojných embárg voči Turecku zo strany Kanady a ďalších členov NATO.



Vstup Švédska do NATO okrem Turecka stále ešte neratifikovalo ani Maďarsko. Jeho vláda to v novembri zdôvodnila klamstvami šírenými švédskymi politikmi o stave demokracie v Maďarsku.