< sekcia Zahraničie
Parmelin: Švajčiarsko je otrasené tragédiou v Crans-Montane
V prejave na smútočnom obrade v meste Martigny to v piatok uviedol prezident Švajčiarskej konfederácie Guy Parmelin.
Autor TASR
Bern 9. januára (TASR) - Švajčiarsko je otrasené tragédiou, ku ktorej došlo počas novoročnej noci v zimnom stredisku Crans-Montana, kde pri požiari v bare zahynulo 40 ľudí. V prejave na smútočnom obrade v meste Martigny to v piatok uviedol prezident Švajčiarskej konfederácie Guy Parmelin.
„Naša krajina vzdáva úctu pamiatke tých, ktorí už nie sú medzi nami, a stojí po boku tých, ktorí sa chystajú na dlhú cestu k uzdraveniu.“ TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Začiatok roka 2026 mal priniesť nádeje a prísľuby - nový rok s novým začiatkom. Najmä pre mladých ľudí tieto prísľuby pramenia zo snov a oprávnených nádejí mladosti, prísľubov, ktoré mali vzlietnuť k nebesiam, no príliš skoro padli do popola noci hrôzy,“ pokračoval Parmelin.
Švajčiarsky prezident vo svojom príhovore podotkol, že nádej bude teraz závisieť „od schopnosti nášho justičného systému odhaliť pochybenia bez prieťahov či zhovievavosti a vyvodiť za ne dôsledky. Je to morálna zodpovednosť, ktorá je zároveň povinnosťou štátu.“
Počas obradu sa prítomným prihovorili aj traja mladí ľudia, ktorí sa v čase tragédie nachádzali v baroch susediacich s barom Le Constellation, kde došlo k tragédii.
„To, čo sme v tú noc videli, nezabudneme. Ale môžeme to premeniť na silu,“ uviedli s tým, že im v pamäti navždy utkvelo, ako sa zábava náhle zastavila a zmenila sa na „zlý sen“ sprevádzaný „prenikavým krikom“ obetí.
Obrady v meste Martigny neďaleko Crans-Montany sa začali o 14.00 h a v celej krajine bola vyhlásená minúta ticha. Na pamiatku obetí sa v chrámoch po celom Švajčiarsku na päť minút rozozvučali zvony.
Podľa organizátorov sa na smútočnom podujatí zúčastnilo približne 700 hostí vrátane asi 150 príbuzných obetí. Prítomní boli aj prezidenti Francúzska a Talianska - Emmanuel Macron a Sergio Mattarella, belgický premiér Bart De Wever, bývalý luxemburský veľkovojvoda Henrich I. či predseda krajinskej vlády Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann.
Predseda vládnej rady v kantóne Valais Mathias Reynard sa v prejave prihovoril rodinám a blízkym obetí: „Sme s vami, naše modlitby, naše srdcia smerujú k vám. V tomto spoločnom smútku stojíme jednotní.“
Počas novoročných osláv došlo k požiaru v bare Le Constellation, pri ktorom zahynulo 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovateľov požiar zrejme vznikol, keď ľudia oslavujúci Nový rok zdvihli fľaše šampanského s pripevnenými prskavkami a zapálili zvukovoizolačnú penu na strope v suteréne. V bare nebola vykonaná kontrola požiarnej bezpečnosti od roku 2019.
Švajčiarske úrady spustili trestné vyšetrovanie manažérov podniku. Obe osoby sú podozrivé z neúmyselného zabitia, ublíženia na zdraví a založenia požiaru, uviedol hlavný prokurátor kantónu Valais.
„Naša krajina vzdáva úctu pamiatke tých, ktorí už nie sú medzi nami, a stojí po boku tých, ktorí sa chystajú na dlhú cestu k uzdraveniu.“ TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Začiatok roka 2026 mal priniesť nádeje a prísľuby - nový rok s novým začiatkom. Najmä pre mladých ľudí tieto prísľuby pramenia zo snov a oprávnených nádejí mladosti, prísľubov, ktoré mali vzlietnuť k nebesiam, no príliš skoro padli do popola noci hrôzy,“ pokračoval Parmelin.
Švajčiarsky prezident vo svojom príhovore podotkol, že nádej bude teraz závisieť „od schopnosti nášho justičného systému odhaliť pochybenia bez prieťahov či zhovievavosti a vyvodiť za ne dôsledky. Je to morálna zodpovednosť, ktorá je zároveň povinnosťou štátu.“
Počas obradu sa prítomným prihovorili aj traja mladí ľudia, ktorí sa v čase tragédie nachádzali v baroch susediacich s barom Le Constellation, kde došlo k tragédii.
„To, čo sme v tú noc videli, nezabudneme. Ale môžeme to premeniť na silu,“ uviedli s tým, že im v pamäti navždy utkvelo, ako sa zábava náhle zastavila a zmenila sa na „zlý sen“ sprevádzaný „prenikavým krikom“ obetí.
Obrady v meste Martigny neďaleko Crans-Montany sa začali o 14.00 h a v celej krajine bola vyhlásená minúta ticha. Na pamiatku obetí sa v chrámoch po celom Švajčiarsku na päť minút rozozvučali zvony.
Podľa organizátorov sa na smútočnom podujatí zúčastnilo približne 700 hostí vrátane asi 150 príbuzných obetí. Prítomní boli aj prezidenti Francúzska a Talianska - Emmanuel Macron a Sergio Mattarella, belgický premiér Bart De Wever, bývalý luxemburský veľkovojvoda Henrich I. či predseda krajinskej vlády Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann.
Predseda vládnej rady v kantóne Valais Mathias Reynard sa v prejave prihovoril rodinám a blízkym obetí: „Sme s vami, naše modlitby, naše srdcia smerujú k vám. V tomto spoločnom smútku stojíme jednotní.“
Počas novoročných osláv došlo k požiaru v bare Le Constellation, pri ktorom zahynulo 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovateľov požiar zrejme vznikol, keď ľudia oslavujúci Nový rok zdvihli fľaše šampanského s pripevnenými prskavkami a zapálili zvukovoizolačnú penu na strope v suteréne. V bare nebola vykonaná kontrola požiarnej bezpečnosti od roku 2019.
Švajčiarske úrady spustili trestné vyšetrovanie manažérov podniku. Obe osoby sú podozrivé z neúmyselného zabitia, ublíženia na zdraví a založenia požiaru, uviedol hlavný prokurátor kantónu Valais.