Parolin odsúdil útok Hamasu a kritizoval Izrael za masaker v Gaze
Vatikán 6. októbra (TASR) - Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v pondelok kritizoval Izrael za „prebiehajúci masaker“ v Pásme Gazy. Vyjadril sa tak v predvečer druhého výročia útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na juh Izraela, po ktorom vypukla vojna v palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Parolin označil útok Hamasu zo 7. októbra 2023 za „neľudský a neobhájiteľný“ a naliehal na militantov, aby prepustili zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiavajú na palestínskom území.
„Tí, ktorých napadnú, majú právo na sebaobranu, ale aj legitímna obrana musí rešpektovať princíp primeranosti,“ povedal štátny sekretár Vatikánu. „Táto vojna, ktorú vedie izraelská armáda s cieľom zlikvidovať militantov Hamasu ignoruje skutočnosť, že zasahuje prevažne bezbranné obyvateľstvo, ktoré je už na pokraji síl, v oblasti, kde sú budovy a domy zrovnané so zemou,“ pokračoval.
Podľa neho je známe, že medzinárodné spoločenstvo je bezbranné a že štáty, ktoré majú skutočný vplyv, doteraz zlyhali v konaní na zastavenie prebiehajúceho masakru. Medzinárodné spoločenstvo je podľa neho vinné z pokrytectva v súvislosti s Gazou, keď údajne umožňuje pokračovanie neakceptovateľnej situácie, informuje agentúra ANSA.
Parolin sa vyjadril aj k mierovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Povedal, že akýkoľvek plán, ktorý zapája palestínsky ľud do rozhodovania o svojej budúcnosti a umožňuje ukončiť tento masaker, prepustiť rukojemníkov a zastaviť každodenné zabíjanie stoviek ľudí, je potrebné privítať a podporiť.
Okrem toho uviedol, že hoci protesty, ktoré sa v uplynulom období konali v Taliansku, môžu kvôli násilným incidentom zopár ľudí vyslať do médií negatívny signál, je „pozitívne ohromený účasťou na týchto demonštráciách a odhodlaním toľkých mladých ľudí“.
