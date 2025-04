Parolin: Pápež veril, že mier nie je možný bez vzájomného odpustenia

Vatikán 27. apríla (TASR) - Taliansky kardinál Pietro Parolin, ktorý bol za pontifikátu pápeža Františka štátnym tajomníkom Svätej stolice, v nedeľu na Námestí sv. Petra odslúžil omšu za účasti asi 200.000 ľudí. Mnohí z nich boli mladí, ktorí do Ríma pricestovali v rámci mládežníckych dní Jubilejného roku 2025, informovala agentúra AFP, píše TASR.



V druhú nedeľu po Veľkej noci katolícka cirkev slávi sviatok Božieho milosrdenstva. Táto omša na Svätopeterskom námestí bola súčasne druhou v poradí v rámci novény - deviatich dní smútku za pápeža Františka, ktorý zomrel na Veľkonočný pondelok vo veku 88 rokov.



„Smútok z jeho odchodu, pocit smútku, ktorý nás prepadá, zmätok, ktorý cítime v našich srdciach“ je podľa Parolina - v odkaze na evanjelium z tejto nedele - podobný tomu, čo pociťovali „apoštoli smútiaci nad Ježišovou smrťou.“ Parolin však zhromaždeným veriacim pripomenul, že Ježiš sa zjavuje „v sláve svojho zmŕtvychvstania“, a vyzval ich, aby pokoj vo svete a vo svojich srdciach hľadali v „Ježišovom nekonečnom milosrdenstve.“



Kardinál Parolin vo svojej homílii apeloval na mladých ľudí, aby privítali radosť z Veľkej noci, aj uprostred pocitov bolesti zo straty, a pripomenul im, že Ježiš vždy dáva „odvahu žiť“.



Pri spomienke na Sviatok Božieho milosrdenstva kardinál povedal, že učenie pápeža Františka kladie veľký dôraz práve na Božie milosrdenstvo, ktoré nemá žiadne hranice a má ľudí pozdvihnúť a obnoviť ich vieru.



„Naša náklonnosť k nemu (pápežovi Františkovi), ktorá sa prejavuje v tomto čase, nesmie zostať len emóciou okamihu. Musíme prijať jeho odkaz a urobiť ho súčasťou našich životov, otvoriť sa Božiemu milosrdenstvu a byť milosrdní aj k sebe navzájom,“ zdôraznil Parolin.



Podľa Parolina je ľudský život pretkaný milosrdenstvom. Zdôraznil, že „po našich pádoch sa môžeme postaviť a hľadieť do budúcnosti iba vtedy, ak máme niekoho, kto nás bezhranične miluje a odpúšťa nám.“ Dodal, že „iba milosrdenstvo lieči a vytvára nový svet, hasí ohne nenávisti a násilia.“ Zosnulý pápež - podľa Parolina - pevne veril, že mier nie je možný bez vzájomného uznania a odpustenia.



Kardinál vo svojej kázni mladým ľuďom z Európy, USA, Latinskej Ameriky, Afriky i Ázie povedal, že pápež František „by sa s vami rád stretol, pozrel sa vám do očí a prešiel medzi vami, aby vás pozdravil“, lebo „s vami tu je skutočne prítomný celý svet.“



Vo svojej kázni Parolin spomenul, že mladí v súčasnosti musia čeliť mnohých výzvam - osobitne vyzdvihol technológie a umelú inteligenciu. Vyzval však mládež upevňovať svoju vieru v Ježiša, „lebo s ním nič nebude priveľké ani príliš ťažké! S ním nikdy nebudete sami, nikdy neostanete opustení, ani v nepríjemných ani v najťažších chvíľach vášho života!“



Parolin je označovaný za jedného z favoritov konkláve, na ktorom sa rozhodne o Františkovom nástupcovi.



Na sobotňajšom Františkovom pohrebe sa zúčastnilo viac ako 220 z 252 kardinálov katolíckej cirkvi. V nedeľu popoludní sa opäť zídu v pápežskej Bazilike Panny Márie Väčšej, aby sa pomodlili pri Františkovom hrobe.



V konkláve sú oprávnení voliť iba kardináli mladší ako 80 rokov. V súčasnosti ich je takých 135 – väčšinu z nich vymenoval František. Odborníci však varujú pred očakávaniami, že kardináli vyberú spomedzi seba niekoho, kto by bol Františkovi podobný.



Aj František, bývalý arcibiskup z Buenos Aires, mal veľmi odlišnú povahu od svojho predchodcu Benedikta XVI., nemeckého teológa, ktorý dával prednosť knihám pred spontánnymi stretnutiami s ľuďmi. Benedikt bol zasa výrazne odlišný od svojho poľského predchodcu, charizmatického a mimoriadne populárneho Jána Pavla II.



AFP doplnila, že zmeny, ktoré v cirkvi František počas svojho pontifikátu urobil, vyvolali hnev u mnohých konzervatívnych katolíkov a duchovných - tí zrejme dúfajú, že ďalší pápež opäť obráti pozornosť k doktrínam katolíckej cirkvi.