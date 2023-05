Parolin potvrdil plán na mierovú misiu v rusko-ukrajinskom konflikte

Vatikán 4. mája (TASR) - Druhý najdôležitejší predstaviteľ Vatikánu, štátny sekretár Pietro Parolin potvrdil existenciu mierovej "misie" na ukončenie vojny Ruska na Ukrajine. Povedal to len niekoľko dní po tom, čo pápež František zaskočil ľudí spontánnym odhalením tejto tajnej akcie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Kardinál Parolin počas predstavovania novej knihy v stredu povedal, že Moskva aj Kyjev o misii vedia.



"Pokiaľ viem, sú s tým oboznámení, ale ako to už v práci úradov býva, niekedy sa správy nedostanú tam, kam sa dostať mali," uviedol Parolin. "To je moje vysvetlenie, ale viem, že obe strany boli informované," dodal.



František odhalil existenciu tajnej "misie" Vatikánu v nedeľu neskoro večer na tlačovej konferencii cestou z návštevy Maďarska. Na tlačovej konferencii sa ho pýtali, či by Orbán alebo metropolita Hilarion z ruskej pravoslávnej cirkvi mohli pomôcť vyrokovať koniec vojny.



"Viete si predstaviť, že na tomto stretnutí sme nehovorili len o Červenej čiapočke, však?" odpovedal František.



Zopakoval ochotu urobiť čokoľvek, čo ukončí vojnu. "A už teraz prebieha misia, ale ešte to nie je verejné. Uvidíme... Keď sa to zverejní, budem o tom rozprávať," povedal pápež.



Parolin potvrdil Františkove slová aj keď o "misii" hovoril v budúcom čase, a nie ako o akcii, ktorá už prebieha.



František v stredu na konci pravidelnej týždennej generálnej audiencie na Námestí svätého Petra privítal zahraničného vyslanca ruskej pravoslávnej cirkvi, metropolitu Antonija. Parolin zdôraznil, že Antonij je vo Vatikáne ako súčasť obvyklých kontaktov a že jeho prítomnosť nesúvisí s mierovou misiou.



Vatikán už tradične na ukončení konfliktov pracuje v zákulisí. Navyše, František sa snaží, aby si svojimi opakovanými vyjadreniami solidarity s ukrajinským ľudom neznepriatelil Moskvu.