Parolin: Vatikán pokračuje v mierovej misii pre Ukrajinu

Rím 10. mája (TASR) - Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v stredu informoval, že práce na mierovej misii Svätej stolice pre Ukrajinu pokračujú. Spresnil, že došlo k vývoju, pričom však ide o procesy na "dôvernej úrovni," informovala agentúra ANSA.



V rámci podujatia na Pápežskej lateránskej univerzite Parolin súčasne vyhlásil: "Naozaj verím, že sa to pohne dopredu".



O mierovej misii Vatikánu hovoril ako prvý pápež František, keď počas tlačovej konferencie na palube lietadla pri návrate z návštevy Maďarska uviedol, že Vatikán je zapojený do mierovej misie, ktorá sa má pokúsiť ukončiť konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou.



V súčasnosti "prebieha misia, ktorá nie je verejná; keď bude verejná, budem o nej hovoriť," povedal pápež novinárom počas spiatočného letu z Maďarska.



Kyjev aj Moskva však následne popreli, že by mali akúkoľvek vedomosť o iniciatíve Vatikánu. Parolin krátko nato tlmočil svoje "prekvapenie" z týchto reakcií a potvrdil, že mierová misia sa uskutoční. Aj v uplynulých dňoch vyhlásil, že obe strany o nej vedia, poznamenáva TASR.



"Povedali, že o tom nič nevedia, ale potom došlo ku kontaktom, pri ktorých sa na oboch stranách vyjasnilo, že došlo k nedorozumeniu," povedal v stredu štátny sekretár Vatikánu.