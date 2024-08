Parsons: Paríž je pripravený na paralympijské hry, ocenil inklúziu

Paríž 27. augusta (TASR) - Prezident Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) Andrew Parsons v utorok oznámil, že Paríž je pripravený na nadchádzajúce paralympijské hry. Prispôsobenie dejiska podľa neho prebehlo bez výraznejších komplikácií.



"Ak by sa ma niekto opýtal, či je mesto pripravené, povedal by som, že áno," uviedol Parsons na utorkovej tlačovej konferencii. Brazílčan pochválil úsilie Francúzov adaptovať metropolu paralympiáde. Veľký dôraz sa kladie na dopravný systém, pre ľudí so zdravotným znevýhodnením bolo prispôsobených približne tisíc taxíkov a dvesto autobusov. "Musíte porovnať, ako bol na tom Paríž z hľadiska inklúzie pred siedmimi rokmi a ako je na tom teraz. Je to aj vďaka paralympiáde. Celoštátne sa už do projektov súvisiacich s inklúziou a prístupnosťou investovalo asi 1,5 miliardy eur," dodal Parsons.



Spoločne so šéfom organizačného výboru Tonym Estanguetom potvrdil, že o paralaympijské hry je záujem aj zo strany divákov. Do utorka sa predali viac než dva milióny vstupeniek, nepredaných zostávalo zhruba 500.000. "Viem, že lístky sa budú kupovať naďalej, aj počas podujatí a ku ich koncu. Rovnako to bolo aj na olympiáde," povedal Estanguet podľa AFP.