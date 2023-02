Partizáni na bieloruskom letisku mali zničiť ruské výzvedné lietadlo

Varšava/Vilnius 27. februára (TASR) - Bieloruská exilová opozícia v nedeľu uviedla, že výbuch na vojenskom letisku v Bielorusku zničil ruské lietadlo. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP, podľa ktorej však nebolo možné toto tvrdenie overiť z nezávislých zdrojov. Ruská armáda sa k správe bezprostredne nevyjadrila.



"(Bieloruskí) Partizáni... potvrdili úspešnú špeciálnu operáciu, počas ktorej bolo na letisku Mačuliščy neďaleko Minska vyhodené do vzduchu... ruské lietadlo," napísal na Twitteri Franak Viačorka, blízky spolupracovník exilovej líderky bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej.



Podľa neho išlo o najúspešnejšiu diverznú akciu bieloruských partizánov od začiatku roka 2022.



Viačorka uviedol, že útok podnikli dvaja Bielorusi za pomoci dronov. Medzičasom už opustili územie Bieloruska a sú v bezpečí.



Podľa Viačorku výbuch poškodil špeciálne lietadlo v hodnote 330 miliónov eur, akých Rusko nemá veľa. Konkrétny typ stroja však neuviedol.



Médiá blízke bieloruskej opozícií tvrdia, že išlo o výzvedné lietadlo typu A-50.



"Som hrdá na všetkých Bielorusov, ktorí pokračujú v odpore voči ruskej hybridnej okupácii Bieloruska a súčasne v boji za slobody Ukrajiny," napísala na Twitteri Cichanovská v reakcii na správy o zničení ruského lietadla.



O výbuchoch na bieloruskom vojenskom letisku Mačuliščy, údajne spôsobených dronmi, písali aj viacerí ruskí provojnoví propagandisti. Oficiálne miesta v Moskve ani Minsku ich však zatiaľ nepotvrdili.



Bielorusko je jediným európskym spojencom Ruska vo vojne proti susednej Ukrajine. Minsk pred rokom na začiatku invázie umožnil Rusku, aby použilo bieloruské územie na vysielanie vojsk a odpaľovanie rakiet. Do bojov na Ukrajine sa však Minsk zatiaľ priamo nezapojil.



Podľa Kyjeva Rusko využíva na útoky voči Ukrajine aj bieloruské letiská. Rusko má v Bielorusku približne 10.000 vojakov a obe krajiny organizujú pravidelné spoločné vojenské cvičenia.



Kyjev v uplynulých mesiacoch vyjadril znepokojenie, že Bielorusko by sa mohlo zapojiť do vojny na strane Ruska. Lukašenko tvrdí, že bieloruskú armádu na Ukrajinu vyšle iba vtedy, ak by bolo napadnuté samotné Bielorusko.