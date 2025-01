Partizánske zakúpilo do kuchýň dvojice základných škôl nové vybavenie

Partizánske 7. januára (TASR) - Mesto Partizánske zakúpilo v závere uplynulého roka do kuchýň dvojice základných škôl (ZŠ) nové vybavenie. Zariadenia v hodnote viac ako 7000 eur nahradili existujúce, ktoré mali viac ako 30 rokov. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Nový elektrický sporák pribudol do kuchyne pri ZŠ na Malinovského ulici. "Starý, ktorý bol používaný od vzniku školy, teda viac ako 35 rokov, doslúžil. Bol jednak energeticky veľmi náročný, ale pre jeho zastaranosť sa už nedali kúpiť náhradné diely," priblížil Božik. Samospráva mesta preto podľa neho zakúpila nový sporák v hodnote 3100 eur.



Do ZŠ Radovana Kaufmana z finančných prostriedkov mesta samospráva zase zakúpila nový varný kotol s objemom 85 litrov v sume 4041,41 eura. "Pôvodný kotol, ktorý už doslúžil, bol z roku 1991. Slúžil tak 33 rokov," dodal primátor.