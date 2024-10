Partner šéfky Madridského spoločenstva žaluje premiéra za urážku

Madrid 22. októbra (TASR) - Španielsky podnikateľ Alberto González Amador, ktorý je druhom prezidentky autonómneho Madridského spoločenstva Isabel Díazovej Ayusovej, žaluje španielskeho premiéra Pedra Sáncheza a ministra spravodlivosti Félixa Bolaňosa za to, že ho nazvali "priznaným zločincom". Agentúru AFP o tom v pondelok informoval tím jeho právnych zástupcov.



González Amador žiada ako odškodné 100.000 eur od Sáncheza, 50.000 eur od Bolaňosa a tiež odvolanie hanlivých vyjadrení. Podnikateľ podľa vyhlásenia svojich advokátov tvrdí, že premiér aj minister porušili v jeho prípade "rešpektovanie a ochranu základných práv" španielskeho občana.



Španielski vyšetrovatelia preverujú od marca v súvislosti s Gonzálezom Amadorom obvinenia z daňových podvodov. Dôvodom je, že jednej z jeho spoločností ponúkajúcich zdravotnícke služby výrazne stúpli príjmy v rokoch 2020 a 2021, a teda počas pandémie COVID-19.



Španielske médiá informovali, že González Amador ponúkol žalobcom dohodu, v rámci ktorej by sa priznal k obvineniam a výmenou za to by sa vyhol súdnemu procesu aj trestu odňatia slobody.



Premiér Sánchez aj minister Bolaňos sa minulý týždeň o Gonzálezovi Amadorovi vyjadrili ako o "priznanom zločincovi, ktorý spreneveril peniaze zo štátnej pokladnice". Celá kauza sa zároveň v Španielsku stala sledovaným medializovaným škandálom.



Pravicová šéfka autonómneho Madridského spoločenstva Díazová Ayusová, ktorá je dlhodobo ostrou kritičkou Sáncheza a jeho ľavicovej vlády, tvrdí, že celá aféra je len štátom vedená "hrubá" kampaň proti nej samotnej.